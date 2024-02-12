Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не вышла на Олимпиаду

Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не вышла на Олимпиаду

Сборная Бразилии является победителем двух последних Олимпиад. Команда впервые с 2004 года пропустит Игры и в пятый раз в истории. После 2004-го бразильцы неизменно завоевывали медали

Сборные Бразилии и Аргентины (Фото: REUTERS)

Сборная Бразилии проиграла команде Аргентины со счетом 0:1 в матче финального раунда южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Автором единственного гола стал Лусиано Гонду (75). В стартовом составе сборной Бразилии выступали два игрока РПЛ — защитники Келлвен (ЦСКА) и Лукас Фассон («Локомотив»).

На Игры от Южной Америки вышли две лучшие команды финального раунда, который прошел в Венесуэле с участием четырех молодежных сборных (игроки до 23 лет). Первое место занял Парагвай (7 очков), второе — Аргентина (5). Бразилия (3) стала третьей, Венесуэла (1) — четвертой.

Сборная Бразилии является победителем двух последних Олимпиад. Команда впервые с 2004 года пропустит Игры и в пятый раз в истории. После 2004-го бразильцы неизменно завоевывали медали. В 2008-м завоевали бронзу, в 2012-м — серебро.

На данный момент определились 11 из 16 участников мужского олимпийского турнира. Также квалифицировались на турнир Испания, Израиль, Украина, Египет, Мали, Марокко, США, Доминиканская Республика и Новая Зеландия. Сборная Франции отобралась на Олимпиаду автоматически в качестве хозяйки игр.

Сборная России из-за отстранения не принимала участия в квалификации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.