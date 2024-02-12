Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не вышла на Олимпиаду
Сборная Бразилии проиграла команде Аргентины со счетом 0:1 в матче финального раунда южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Автором единственного гола стал Лусиано Гонду (75). В стартовом составе сборной Бразилии выступали два игрока РПЛ — защитники Келлвен (ЦСКА) и Лукас Фассон («Локомотив»).
На Игры от Южной Америки вышли две лучшие команды финального раунда, который прошел в Венесуэле с участием четырех молодежных сборных (игроки до 23 лет). Первое место занял Парагвай (7 очков), второе — Аргентина (5). Бразилия (3) стала третьей, Венесуэла (1) — четвертой.
Сборная Бразилии является победителем двух последних Олимпиад. Команда впервые с 2004 года пропустит Игры и в пятый раз в истории. После 2004-го бразильцы неизменно завоевывали медали. В 2008-м завоевали бронзу, в 2012-м — серебро.
На данный момент определились 11 из 16 участников мужского олимпийского турнира. Также квалифицировались на турнир Испания, Израиль, Украина, Египет, Мали, Марокко, США, Доминиканская Республика и Новая Зеландия. Сборная Франции отобралась на Олимпиаду автоматически в качестве хозяйки игр.
Сборная России из-за отстранения не принимала участия в квалификации.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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