Почему популярность Супербоула сильно преувеличена

Супербоул является самым рейтинговым спортивным событием в США, там его считают одним из самых популярных в мире. Почему популярность финала NFL сильно преувеличена — в материале «РБК Спорт»

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Супербоул (финал NFL — чемпионата США по американскому футболу) на протяжении последних десяти лет является самым популярным однодневным ТВ-шоу в США. В 2023 году его средняя аудитория составила 113,2 млн человек. Этот результат является вторым за всю историю NFL. Лидерство же удерживает Супербоул 2015 года — 114,4 млн.

Большую долю успеха Супербоулу приносит Halftime Show с участием суперзвезд шоу-бизнеса, благодаря чему интерес к мероприятию выходит далеко за круг спортивной общественности. В прошлом году самым обсуждаемым событием был не сам матч, а выступление в перерыве беременной Рианны. В этом году на Супербоуле выступил певец Ашер, помимо него на сцену вышел рэпер Пост Малон, а главным диджеем мероприятия стал Тиесто.

Немалая доля в популяризации финала принадлежит крупным компаниям, нанимающим звездных актеров и режиссеров для создания креативных рекламных роликов к Супербоулу.

Несмотря на популярность Супербоула, привлекать артистов становится все сложней, поскольку мероприятие является коротким и неоплачиваемым. При этом затраты на создание шоу составляет около $10 млн.

Но с 2015 года популярность финала NFL неизменно снижалась. В 2023 году впервые с 2017-го удалось преодолеть среднюю отметку в 110 млн зрителей и в третий раз с 2019-го — в 100 млн. Это происходит из-за того, что игры NFL интересны только англоговорящему населению США, тогда как растущее латиноамериканское население предпочитает футбол, называемый в Соединенных Штатах соккером. По этой причине на испаноязычных платформах количество просмотров Супербоула-2023 не достигло и 1 млн.

Как Супербоул стал больше музыкальным мероприятием, чем спортивным

С 1967 года по начало 1990-х годов в шоу во время перерыва участвовали только марширующие оркестры университетов и малоизвестные исполнители. Исключения составили Элла Фитцджеральд в 1972 году и Чабби Чекер (1988-й), во время выступления которого на сцене стояло 88 роялей.

Однако только с 1991 года в перерыве начали выступать известные певцы, до этого выступали университетские оркестры. Это было сделано, чтобы повысить интерес к Супербоулу. Достичь цели удалось в 1993 году благодаря выступлению Майкла Джексона.

Во время выступления Джексона впервые количество зрителей, смотрящих шоу в перерыве, превысило количество зрителей, наблюдающих за игрой. За выступлением исполнителя наблюдали около 100 млн зрителей. Во время своего выступления Джексон стоял молча на сцене 90 секунд, прежде чем началась музыка.

Во время матча 2004 года самым обсуждаемым моментом дня стало выступление Джастина Тимберлейка и Джанет Джексон, во время которого певец случайно обнажил грудь певицы. Позже артисты объяснили этот момент «неисправностью костюма».

В 2015 году средняя аудитория по просмотрам трансляции составила 114,4 млн человек, а общая — 215 млн. Этот результат является рекордным. В том году в перерыве выступила Кэти Перри.

В 2019 году группа Maroon5, которая находилась в мировом турне и собирала за одно выступление около $1,5 млн, все же выступила бесплатно в перерыве Супербоула-2019 в Атланте. Группа выступила вместе с рэперами Трэвисом Скоттом и Big Boi из Outcast.

Прошлогоднее шоу в перерыве стало самым просматриваемым — его просмотрели 118,7 млн человек. Тогда певица Рианна впервые в карьере выступила в перерыве Супербоула. Это было первое публичное выступление Рианны с «Грэмми» 2018 года.

Является ли Супербоул самым рейтинговым спортивным мероприятием в мире

В США популярно мнение, что Супербоул — самое рейтинговое спортивное шоу не только в стране, но и в мире. Однако, судя по статистике, финал NFL не является даже одним из самых популярных мировых спортивных событий. Ведущая лига по американскому футболу из-за относительно небольшого охвата (в основном практически только Северная Америка) не имеет представительства в топ-30 самых просматриваемых однодневных спортивных мероприятий в мире. Матчи NFL уступают по числу зрителей даже церемониям открытия зимних Паралимпийских игр, которые имеют меньшую аудиторию по сравнению с летними. Церемонию открытия Паралимпиады-2014 в Сочи посмотрели 231 млн человек, Паралимпиады–2018 в Пхёнчхане — 291,5 млн.

Рекорд по числу зрителей среди однодневных спортивных трансляций принадлежит церемониям открытия Олимпийских игр 2008-го (Пекин) и 2014 годов (Сочи), каждую из которых посмотрели более 2 млрд.

Далее в топ-5 следуют церемония открытия Олимпиады-2010 (1,8 млрд), финалы чемпионата мира по футболу 2018 (1,1 млрд) и 2022 (1,5 млрд) годов. Однако все эти события не являются ежегодными, как Супербоул.

Из ежегодных однодневных событий самым кассовым является финал Лиги чемпионов, который в последние годы собирает более 400 млн зрителей. К примеру, финал 2022 года посмотрели более 700 млн человек, из которых 88 млн пришлось только на платформы катарской медиакорпорации BeIN.

Большое количество зрителей собирают ежегодные тестовые матчи по крикету с участием сборных южноазиатских стран. Особенно популярны матчи Индия — Пакистан, Индия — Шри-Ланка. В 2017 году игру Индия — Пакистан посмотрели более 320 млн зрителей. Матчи Кубка мира по крикету собирают на сотни миллионов больше.

Супербоул же показывает схожие цифры с «Эль Класико». Охват противостояния «Реал» — «Барселона» превышает 700 млн человек, а каждый матч, по оценкам, собирает около 100–180 млн, но точных данных нет. При этом «Эль Класико» проходит как минимум два раза за сезон, а в большинстве случаев — чаще, тогда как Супербоул — раз в год. Схожая статистика — также у финала Кубка Англии и у некоторых английских дерби.