Алексей Березуцкий ушел из тренерского штаба ЦСКА
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.
Тренерский штаб ЦСКА пополнили итальянцы — тренер по физподготовке Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, который будет отвечать за стандарты. Они приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби.
Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, стал с командой шестикратным чемпионом России, завоевал семь Кубков России и Кубок УЕФА (2005).
В 2021–2022 годах он был главным тренером ЦСКА, а летом 2024-го вернулся в клуб помощником Марко Николича (которого потом сменил Фабио Челестини).
ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков