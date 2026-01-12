 Перейти к основному контенту
Алексей Березуцкий ушел из тренерского штаба ЦСКА

Березуцкий вернулся в штаб ЦСКА летом 2024-го, а теперь покинул клуб по семейным обстоятельствам. Челестини взял себе в помощники двух итальянцев
Алексей Березуцкий
Алексей Березуцкий (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

Тренерский штаб ЦСКА пополнили итальянцы — тренер по физподготовке Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, который будет отвечать за стандарты. Они приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби.

Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, стал с командой шестикратным чемпионом России, завоевал семь Кубков России и Кубок УЕФА (2005).

В 2021–2022 годах он был главным тренером ЦСКА, а летом 2024-го вернулся в клуб помощником Марко Николича (которого потом сменил Фабио Челестини).

ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА Алексей Березуцкий
