Аутсайдер РПЛ убрал информацию об участии в сборах Романа Еременко
Идущий на предпоследнем месте в РПЛ «Оренбург» объявил в телеграм-канале об участии в тренировочном сборе в Турции нападающего Романа Еременко, но позднее изменил публикацию, убрав упоминание о 38-летнем футболисте.
Заместитель директора по коммерции и коммуникации клуба Юрий Аракелян объяснил ТАСС, что пока с Еременко «нет четких договоренностей», но «контакт был».
«Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно», — добавил он.
Последним клубом Еременко был финский «Гнистан», за который он выступал с 2024 года.
В России Еременко играл в 2011–2021 годах за казанский «Рубин», ЦСКА, московский «Спартак» и «Ростов». С армейцами он выиграл чемпионат России (2015/16), с казанцами — Кубок (2011/12) и Суперкубок (2012) страны. В ноябре 2016-го Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.
