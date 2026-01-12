 Перейти к основному контенту
Аутсайдер РПЛ убрал информацию об участии в сборах Романа Еременко

«Оренбург» удалил информацию об участии в сборах Романа Еременко
Чемпион России из ЦСКА Еременко не играл в РПЛ с 2021 года. «Оренбург» анонсировал его участие в тренировочных сборах, но потом убрал фамилию игрока из списка. В клубе объяснили, что пока с игроком нет четкой договоренности
Роман Еременко
Роман Еременко (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Идущий на предпоследнем месте в РПЛ «Оренбург» объявил в телеграм-канале об участии в тренировочном сборе в Турции нападающего Романа Еременко, но позднее изменил публикацию, убрав упоминание о 38-летнем футболисте.

Заместитель директора по коммерции и коммуникации клуба Юрий Аракелян объяснил ТАСС, что пока с Еременко «нет четких договоренностей», но «контакт был».

«Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно», — добавил он.

Последним клубом Еременко был финский «Гнистан», за который он выступал с 2024 года.

В России Еременко играл в 2011–2021 годах за казанский «Рубин», ЦСКА, московский «Спартак» и «Ростов». С армейцами он выиграл чемпионат России (2015/16), с казанцами — Кубок (2011/12) и Суперкубок (2012) страны. В ноябре 2016-го Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Оренбург
