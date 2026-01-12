Умер призер чемпионатов мира по гребле на байдарках Сергей Галков
Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, многократный чемпион страны в гребле на байдарках Сергей Галков умер в возрасте 60 лет, сообщила пресс-служба Федерации каноэ России.
Галков был участником Олимпиады-1988 в Сеуле, взял бронзовые награды мировых первенств 1991 и 1993 годов (в четверке на дистанциях 500 м и 10 000 м соответственно), десять раз становился чемпионом страны.
После окончания спортивной карьеры Галков многие годы руководил Федерацией гребли на байдарках и каноэ Москвы, возглавлял регламентно-правовую комиссию Федерации каноэ России и стал автором устава организации.
В федерации назвали Галкова «ярким примером спортивного духа, сильным спортсменом и законодателем отечественной гребли».
