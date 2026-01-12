Призер чемпионатов мира по гребле на байдарках Сергей Галков умер в 60 лет

Умер призер чемпионатов мира по гребле на байдарках Сергей Галков

Галков был многократным чемпионом страны, участником Игр в Сеуле. После завершения карьеры возглавлял московскую Федерацию гребли на байдарках и каноэ и был «законодателем отечественной гребли»

Сергей Галков (Фото: Федерация каноэ России)

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, многократный чемпион страны в гребле на байдарках Сергей Галков умер в возрасте 60 лет, сообщила пресс-служба Федерации каноэ России.

Галков был участником Олимпиады-1988 в Сеуле, взял бронзовые награды мировых первенств 1991 и 1993 годов (в четверке на дистанциях 500 м и 10 000 м соответственно), десять раз становился чемпионом страны.

После окончания спортивной карьеры Галков многие годы руководил Федерацией гребли на байдарках и каноэ Москвы, возглавлял регламентно-правовую комиссию Федерации каноэ России и стал автором устава организации.

В федерации назвали Галкова «ярким примером спортивного духа, сильным спортсменом и законодателем отечественной гребли».