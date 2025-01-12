Российский альпинист отдал «почти все призовые» ради шанса на Олимпиаду

Ски-альпинист Филиппов: потратил почти все призовые на «нейтральную» лицензию

Чемпион России Никита Филиппов признался, что готов был отдать «все, что есть» ради шанса выступить на Олимпиаде. За допуск в нейтральном статусе российские ски-альпинисты платили более 500 тыс. руб.

Никита Филиппов (Фото: Телеграм-канал Никиты Филиппова)

Чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов рассказал «Спорт-Экспрессу», что потратил почти все заработанные призовые, чтобы получить нейтральный статус для выступления в отборе на Олимпиаду.

По словам Филиппова, он думал, что будет единственным, кто заплатит €5 тыс. (более 500 тыс. руб.) за «нейтральную» лицензию, но ее уже выдали пяти российским спортсменам, а еще два находятся в процессе получения.

«Это мои личные деньги, потратил почти все призовые, все, что было. Перевод сделал через друга, у которого есть счет в казахстанском банке. Все нормально дошло», — сказал Филиппов, отметив, что «готов был отдать все, что есть», потому что мечтает выиграть Олимпиаду.

Спортсмен отметил, что декларация для нейтрального статуса была «совершенно лояльная», а на Кубке мира им объяснили, что у них те же права, что и у остальных участников, «просто чуть больше обязанностей в плане публичных высказываний».

«Косых взглядов не заметил, все, за одним исключением, очень лояльны», — добавил Филиппов.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

В декабре в Федерации альпинизма России (ФАР) заявили ТАСС, что рассматривают возможность компенсации спортсменам расходов на получение международной лицензии.