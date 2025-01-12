«Фенербахче» объявил о возвращении волейболистки сборной России из Китая

Арина Федоровцева в мае сообщила, что будет играть за «Шанхай», но уже в декабре покинула команду. Она заявила, что половину срока контракта играла без зарплаты и в итоге FIVB разрешила ей вернуться в «Фенербахче»

Арина Федоровцева (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Турецкий «Фенербахче» в соцсети X подтвердил возвращение 20-летней волейболистки сборной России Арины Федоровцевой из «Шанхай Брайт Юбест», где она играла в аренде.

В мае 2024-го Федоровцева заявила, что будет играть за вице-чемпионов Китая, но уже в декабре сайт Volleyball.it сообщил, что она досрочно и без предупреждения покинула команду.

Накануне Федоровцева написала в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «Шанхай» «столкнулся с трудностями при выполнении контрактных обязательств» и она половину времени играла без зарплаты. В итоге международная федерация (FIVB) разрешила ей покинуть китайский клуб.

Федоровцева стала игроком «Фенербахче» в 2021 году. В сборной России доигровщица выступала в Лиге наций, на Олимпиаде в Токио и чемпионате Европы.

Федоровцева — чемпионка России 2020 года с казанским «Динамо» (ныне «Динамо—Ак Барс»), двукратная чемпионка Турции с «Фенербахче».