 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Фенербахче» объявил о возвращении волейболистки сборной России из Китая

«Фенербахче» объявил о досрочном возвращении волейболистки Федоровцевой из Китая
Арина Федоровцева в мае сообщила, что будет играть за «Шанхай», но уже в декабре покинула команду. Она заявила, что половину срока контракта играла без зарплаты и в итоге FIVB разрешила ей вернуться в «Фенербахче»
Арина Федоровцева
Арина Федоровцева (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Турецкий «Фенербахче» в соцсети X подтвердил возвращение 20-летней волейболистки сборной России Арины Федоровцевой из «Шанхай Брайт Юбест», где она играла в аренде.

В мае 2024-го Федоровцева заявила, что будет играть за вице-чемпионов Китая, но уже в декабре сайт Volleyball.it сообщил, что она досрочно и без предупреждения покинула команду.

Накануне Федоровцева написала в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «Шанхай» «столкнулся с трудностями при выполнении контрактных обязательств» и она половину времени играла без зарплаты. В итоге международная федерация (FIVB) разрешила ей покинуть китайский клуб.

Трое волейболистов не вернулись на Украину после матчей в Европе
Спорт
Фото:Buda Mendes / Getty Images

Федоровцева стала игроком «Фенербахче» в 2021 году. В сборной России доигровщица выступала в Лиге наций, на Олимпиаде в Токио и чемпионате Европы.

Федоровцева — чемпионка России 2020 года с казанским «Динамо» (ныне «Динамо—Ак Барс»), двукратная чемпионка Турции с «Фенербахче».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
волейбол
Материалы по теме
Умер бывший главный тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли
Спорт
Волейболистка из Руанды пропала в Париже перед стартом Паралимпиады
Спорт
В США пятая команда отказалась играть против волейболистки-трансгендера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
«Фенербахче» объявил о возвращении волейболистки сборной России из КитаяСпорт, 18:04
Польша закрыла небо для летевшей в Россию делегации СловакииПолитика, 18:03
На ивановских чиновников завели дело из-за махинаций на ₽550 млнОбщество, 17:54
«Страна» связала перенос визита посланника Трампа со словами ЗеленскогоПолитика, 17:46
Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с ПутинымПолитика, 17:42
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
В сборной России по плаванию решили сменить главного тренераСпорт, 17:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
США потребовали от Сербии сократить до нуля долю «Газпрома» в NISПолитика, 17:10
Аэропорт Пулково снова закрыли из-за сильного снегопадаОбщество, 17:09
В Польше на складе IKEA нашли пропавшие прошлым летом миныПолитика, 17:08
«Роскосмос» показал, как пожары в Лос-Анджелесе выглядят с орбитыОбщество, 16:58
Вторая российская теннисистка победила на старте Australian OpenСпорт, 16:42
В Химках на площади 1,2 тыс. кв. м загорелось производство пленкиОбщество, 16:33
Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзитаПолитика, 16:27