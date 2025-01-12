«Фенербахче» объявил о возвращении волейболистки сборной России из Китая
Турецкий «Фенербахче» в соцсети X подтвердил возвращение 20-летней волейболистки сборной России Арины Федоровцевой из «Шанхай Брайт Юбест», где она играла в аренде.
В мае 2024-го Федоровцева заявила, что будет играть за вице-чемпионов Китая, но уже в декабре сайт Volleyball.it сообщил, что она досрочно и без предупреждения покинула команду.
Накануне Федоровцева написала в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «Шанхай» «столкнулся с трудностями при выполнении контрактных обязательств» и она половину времени играла без зарплаты. В итоге международная федерация (FIVB) разрешила ей покинуть китайский клуб.
Федоровцева стала игроком «Фенербахче» в 2021 году. В сборной России доигровщица выступала в Лиге наций, на Олимпиаде в Токио и чемпионате Европы.
Федоровцева — чемпионка России 2020 года с казанским «Динамо» (ныне «Динамо—Ак Барс»), двукратная чемпионка Турции с «Фенербахче».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов