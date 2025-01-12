В сборной России по плаванию решили сменить главного тренера
Андрей Шишин, работавший с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым, представлен к назначению новым главным тренером сборной России по плаванию вместо Сергея Чепика, занимавшего пост с 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Соответствующее решение единогласно приняло бюро правления федерации. В ФВВСР отметили, что у Чепика закончился контракт.
Сам Чепик заявил «Матч ТВ», что писал заявление о продолжении работы на посту, а процедура выборов тренера была нарушена.
«Сейчас в федерации принимают решения бывшие спортсмены, которые в свое время тренировались за рубежом и никогда не верили в отечественную систему подготовки», — добавил Чепик.
Шишин работает в сборной с 2010 года, в 2023-м стал старшим тренером юниорской команды, в 2024-м занял аналогичную должность в основной сборной.
Помимо Рылова Шишин подготовил вице-чемпиона Игр в Токио Ивана Гирева.
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