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В сборной России по плаванию решили сменить главного тренера

В сборной России по плаванию впервые с 2018 года сменился главный тренер
В федерации сообщили, что у Сергея Чепика закончился контракт и вместо него выбрали Андрея Шишина, работавшего с Евгением Рыловым. Чепик заявил, что в федерации принимают решения те, кто не верит в российскую систему подготовки
Сергей Чепик
Сергей Чепик (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Андрей Шишин, работавший с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым, представлен к назначению новым главным тренером сборной России по плаванию вместо Сергея Чепика, занимавшего пост с 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Соответствующее решение единогласно приняло бюро правления федерации. В ФВВСР отметили, что у Чепика закончился контракт.

Сам Чепик заявил «Матч ТВ», что писал заявление о продолжении работы на посту, а процедура выборов тренера была нарушена.

«Сейчас в федерации принимают решения бывшие спортсмены, которые в свое время тренировались за рубежом и никогда не верили в отечественную систему подготовки», — добавил Чепик.

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Шишин работает в сборной с 2010 года, в 2023-м стал старшим тренером юниорской команды, в 2024-м занял аналогичную должность в основной сборной.

Помимо Рылова Шишин подготовил вице-чемпиона Игр в Токио Ивана Гирева.

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