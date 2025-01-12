«Авангард» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Салавата Юлаева» в концовке матча

«Авангард» вырвал победу у «Салавата Юлаева», отыгравшись с 0:2

Омский клуб победил со счетом 3:2, Дамир Шарипзянов забросил решающую шайбу за полторы минуты до конца основного времени

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду уфимский «Салават Юлаев».

Матч завершился со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

Уфимцы вышли вперед благодаря голам Шелдона Ремпала (4-я минута) и Артема Набиева (6). Омичи сравняли счет усилиями Рида Буше (25) и Наиля Якупова (47), а за полторы минуты до сирены забили победную шайбу — отличился Дамир Шарипзянов (59).

«Салават Юлаев» проиграл три из четырех последних матчей и занимает второе место в Восточной конференции.

У «Авангарда» шестая строчка.