«Авангард» вырвал победу у «Салавата Юлаева», отыгравшись с 0:2
Омский «Авангард» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду уфимский «Салават Юлаев».
Матч завершился со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).
Уфимцы вышли вперед благодаря голам Шелдона Ремпала (4-я минута) и Артема Набиева (6). Омичи сравняли счет усилиями Рида Буше (25) и Наиля Якупова (47), а за полторы минуты до сирены забили победную шайбу — отличился Дамир Шарипзянов (59).
«Салават Юлаев» проиграл три из четырех последних матчей и занимает второе место в Восточной конференции.
У «Авангарда» шестая строчка.
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