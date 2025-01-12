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Биатлонисты Каюмов и Сола выиграли суперспринты на этапе Кубка России

Биатлонисты Каюмов и Сола выиграли суперспринты на этапе Кубка России в Рязани
У мужчин тройку призеров составили Рустам Каюмов, Александр Бектуганов и Антон Бабиков, у женщин — Анна Сола, Кристина Резцова и Динара Смольская
Рустам Каюмов
Рустам Каюмов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонист Рустам Каюмов стал победителем суперспринта на 5 км на четвертом этапе Кубка России в Рязани.

Каюмов преодолел дистанцию без промахов за 18 минут 53,5 секунды.

Вторым с отставанием 8,2 секунды финишировал Александр Бектуганов, который на 0,1 секунды опередил чемпиона мира 2017 года Антона Бабикова.

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В женском суперспринте победу одержала белоруска Анна Сола (20 минут 59,9 секунды; 2 промаха), второе место у Кристины Резцовой (+5,4; 2), третье — у белоруски Динары Смольской (+10,8; 3).

Российские биатлонисты отстранены от турниров международной федерации (IBU) и соревнуются между собой и с белорусскими спортсменами.

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