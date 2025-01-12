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Россиянина в 17 лет признали лучшим игроком года в Counter-Strikе в мире

HLTV: 17-летний россиянин Крышковец стал лучшим игроком года в Counter-Strikе
Победитель Shanghai Major по CS2 с Team Spirit Данил Крышковец стал лауреатом премии HLTV Awards сразу в четырех номинациях, в том числе «Игрок года» и «Новичок года»
Данил Крышковец
Данил Крышковец (Фото: HLTV Awards / X)

Российский киберспортсмен команды Team Spirit Данил Крышковец (donk) был признан лучшим игроком мира в Counter-Strike в 2024 году, по версии ведущего сайта об этой игре HLTV.org. Церемония вручения премии прошла в Белграде.

Крышковцу 17 лет, в прошлом году вместе с Team Spirit он выиграл один из крупнейших турниров по CS2 в Шанхае с призовым фондом $1,25 млн и был признан организаторами самым ценным игроком.

Второе место в рейтинге лучших игроков года занял еще один россиянин Илья Осипов (m0NESY) из G2 Esports.

Крышковец также получил награды как лучший новичок года, лучший открывающий игрок и за лучший хайлайт, а Осипов — как лучший снайпер.

Как отмечает Cybersport, ранее из россиян только Дмитрий Соколов (sh1ro) попадал в топ-3 рейтинга в 2022 году.

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