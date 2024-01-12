Болельщики ПАОКа признали гол Оздоева самым красивым в 2023 году

Гол россиянина признали самым красивым в Греции в 2023 году

Полузащитник Магомед Оздоев стал автором самого красивого гола ПАОКа в 2023 году по версии болельщиков греческого клуба

Магомед Оздоев (Фото: IMAGO / Vasilis Ververidis / Motio / Global Look Press)

Болельщики греческого ПАОКа признали гол российского полузащитника Магомеда Оздоева самым красивым в 2023 году. Об этом сообщается на сайте клуба.

Этот мяч Оздоев забил 5 ноября в ворота «Олимпиакоса» (4:2). Полузащитник отличился после того, как его партнер Яннис Константелиас обыграл голкипера пирейцев и отдал пас пяткой Оздоеву под удар.

Этот гол набрал 45,47% голосов болельщиков греческого клуба.

Прошлый сезон Оздоев, четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», провел в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». В августе он перешел в ПАОК.

В составе греческого клуба 31-летний Оздоев провел 27 матчей и забил шесть голов.