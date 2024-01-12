Спорт ,
0
Гол россиянина признали самым красивым в Греции в 2023 году
Болельщики ПАОКа признали гол Оздоева самым красивым в 2023 году
Полузащитник Магомед Оздоев стал автором самого красивого гола ПАОКа в 2023 году по версии болельщиков греческого клуба
Магомед Оздоев
Болельщики греческого ПАОКа признали гол российского полузащитника Магомеда Оздоева самым красивым в 2023 году. Об этом сообщается на сайте клуба.
Этот мяч Оздоев забил 5 ноября в ворота «Олимпиакоса» (4:2). Полузащитник отличился после того, как его партнер Яннис Константелиас обыграл голкипера пирейцев и отдал пас пяткой Оздоеву под удар.
Этот гол набрал 45,47% голосов болельщиков греческого клуба.
Прошлый сезон Оздоев, четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», провел в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». В августе он перешел в ПАОК.
В составе греческого клуба 31-летний Оздоев провел 27 матчей и забил шесть голов.