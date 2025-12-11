Чемпионат России по BMX-фристайлу в аэропорту Домодедово отменили

Турнир должен был пройти 13 декабря. Федерация велоспорта сообщила, что соревнования отменили по не зависящим от нее причинам

Фото: Daniel Honda / AFLO / Global Look Press

Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине «флэт», который должен был состояться в зоне вылета международного аэропорта Домодедово, отменен, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

В федерации отметили, что соревнования не состоятся по не зависящим от них причинам.

Турнир должен был пройти 13 декабря.

ФВСР анонсировала соревнования в начале декабря, это был бы первый случай проведения национального первенства в терминале международного аэропорта. В Домодедово должны были выступить с показательными выступлениями спортсмены из Белоруссии, Китая и Таиланда.

Дисциплину «флэт» называют «танцами на велосипеде»: спортсмены исполняют трюки на баланс или с использованием разных частей велосипеда на плоской площадке.