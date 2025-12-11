Чемпионат России по BMX-фристайлу в аэропорту Домодедово отменили
Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине «флэт», который должен был состояться в зоне вылета международного аэропорта Домодедово, отменен, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
В федерации отметили, что соревнования не состоятся по не зависящим от них причинам.
Турнир должен был пройти 13 декабря.
ФВСР анонсировала соревнования в начале декабря, это был бы первый случай проведения национального первенства в терминале международного аэропорта. В Домодедово должны были выступить с показательными выступлениями спортсмены из Белоруссии, Китая и Таиланда.
Дисциплину «флэт» называют «танцами на велосипеде»: спортсмены исполняют трюки на баланс или с использованием разных частей велосипеда на плоской площадке.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру