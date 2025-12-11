«Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ
Московский «Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в Дубае во время паузы в РПЛ. Об этом сообщается на сайте клуба.
Команда выйдет из отпуска 12 января для медицинского обследования, а 15 января отправится в Дубай.
Первый сбор пройдет с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, третий — с 12 по 28 февраля.
«Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.
После ухода Деяна Станковича команду временно возглавил Вадим Романов. Под его руководством «Спартак» провел три матча в РПЛ и один в Кубке России, одержал две победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.
Первый официальный матч после зимнего перерыва «Спартак» проведет 1 марта в гостях против «Сочи» в 19-м туре РПЛ.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
