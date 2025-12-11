«Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ

Команда выйдет из отпуска 12 января и через три дня отправится в ОАЭ, где пробудет до конца февраля

Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak Moscow / Global Look Press

Московский «Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в Дубае во время паузы в РПЛ. Об этом сообщается на сайте клуба.

Команда выйдет из отпуска 12 января для медицинского обследования, а 15 января отправится в Дубай.

Первый сбор пройдет с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, третий — с 12 по 28 февраля.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.

После ухода Деяна Станковича команду временно возглавил Вадим Романов. Под его руководством «Спартак» провел три матча в РПЛ и один в Кубке России, одержал две победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Первый официальный матч после зимнего перерыва «Спартак» проведет 1 марта в гостях против «Сочи» в 19-м туре РПЛ.