Чемпионку Игр увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения
Двукратная олимпийская чемпионка в горнолыжной комбинации Мишель Гизин на высокой скорости влетела в ограждение во время тренировки перед этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице, ее отправили в больницу вертолетом, сообщает Associated Press.
Спортсменка спускалась по трассе со скоростью более 110 км/ч. В момент погрузки в вертолет на ее лице были видны ссадины. Швейцарский портал 20min пишет, что у Гизин, предварительно, травмы левого колена и правой руки, при этом голова, шея и спина не пострадали.
Гизин стала третьей олимпийской чемпионкой в сборной Швейцарии, пострадавшей при падении за последний месяц, после Лары Гут-Бехрами (чемпионка Пекина в супергиганте) и Коринн Зутер (скоростной спуск).
