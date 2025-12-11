Чемпионку Игр увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения

Чемпионку Игр Гизин увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения

Мишель Гизин упала на скорости более 110 км/ч и, предварительно, повредила колено и руку. Она стала третьей швейцарской олимпийской чемпионкой, получившей травму за последний месяц

Мишель Гизин (Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images)

Двукратная олимпийская чемпионка в горнолыжной комбинации Мишель Гизин на высокой скорости влетела в ограждение во время тренировки перед этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице, ее отправили в больницу вертолетом, сообщает Associated Press.

Спортсменка спускалась по трассе со скоростью более 110 км/ч. В момент погрузки в вертолет на ее лице были видны ссадины. Швейцарский портал 20min пишет, что у Гизин, предварительно, травмы левого колена и правой руки, при этом голова, шея и спина не пострадали.

Гизин стала третьей олимпийской чемпионкой в сборной Швейцарии, пострадавшей при падении за последний месяц, после Лары Гут-Бехрами (чемпионка Пекина в супергиганте) и Коринн Зутер (скоростной спуск).