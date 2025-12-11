Фанаты подожгли стадион собственного клуба после вылета из элиты

 Перейти к основному контенту
Фанаты финской «Хаки» подожгли стадион клуба после вылета из элиты
Болельщики финского ФК «Хака» подожгли стадион собственного футбольного клуба после вылета из элитной лиги

В финском городе Валкеакоски подростки подожгли домашний стадион местного футбольного клуба «Хака» после вылета клуба из высшей лиги. Трибуны и часть поверхности поля были уничтожены огнем. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Председатель правления ФК «Хака» Марко Лааксонен дал комментарии по ситуации.

«К счастью, никто не пострадал, и спасатели, добровольные пожарные и другие службы проделали отличную работу, сумели защитить другие здания стадиона», — заявил Лааксонен.

До пожара у клуба были финансовые трудности, так что команде пришлось попрощаться с рядом игроков.

«Мы пока не можем точно оценить экономический ущерб, нанесенный пожаром. В любом случае, очевидно, что последствия будут значительными и, по крайней мере, в течение некоторого времени деятельность клуба будет затруднена во многих отношениях», — сказал Лааксонен.

ФК «Хака» — один из самых успешных клубов Финляндии, с момента своего основания он выиграл девять чемпионатов Финляндии и 12 Кубков.

Рената Утяева
Футбол Финляндия пожар
