Фанаты подожгли стадион собственного клуба после вылета из элиты
В финском городе Валкеакоски подростки подожгли домашний стадион местного футбольного клуба «Хака» после вылета клуба из высшей лиги. Трибуны и часть поверхности поля были уничтожены огнем. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Председатель правления ФК «Хака» Марко Лааксонен дал комментарии по ситуации.
«К счастью, никто не пострадал, и спасатели, добровольные пожарные и другие службы проделали отличную работу, сумели защитить другие здания стадиона», — заявил Лааксонен.
До пожара у клуба были финансовые трудности, так что команде пришлось попрощаться с рядом игроков.
«Мы пока не можем точно оценить экономический ущерб, нанесенный пожаром. В любом случае, очевидно, что последствия будут значительными и, по крайней мере, в течение некоторого времени деятельность клуба будет затруднена во многих отношениях», — сказал Лааксонен.
ФК «Хака» — один из самых успешных клубов Финляндии, с момента своего основания он выиграл девять чемпионатов Финляндии и 12 Кубков.
