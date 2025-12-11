 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Соболенко заявила, что не хочет менять спортивное гражданство

Соболенко заявила, что смена гражданства не входит в ее планы
Первая ракетка мира подчеркнула, что всегда гордилась тем, что представляет Белоруссию
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Adam Hunger / Getty Images)

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не намерена менять спортивное гражданство. Об этом она рассказала в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое он опубликовал на своем YouTube-канале.

«Я всегда очень гордилась тем, что представляю эту страну и являюсь источником вдохновения для молодежи там. Смена гражданства не входит в мои планы. Я не хочу предавать этих детей», — сказала Соболенко.

Она подчеркнула, что хочет представлять Белоруссию ради тех детей, которые вдохновляются ее примером. «Надеюсь, это поможет им поверить, что они тоже могут достичь больших высот», — добавила она.

С 2024 года 27-летняя Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA. В активе спортсменки 21 победа на турнирах WTA в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» спортсменка четыре раза становилась победительницей: на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах, а также на Открытом чемпионате США в 2024 и 2025 годах.

Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 11:49 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 11:49
Главный юрист ЕМГ рассказал о новых вызовах для бизнеса в сфере рекламы
РАДИО
 Общество, 12:38
14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE Спорт, 12:29
Почему присутствие крупного бизнеса важно для регионов Отрасли, 12:28
Как руководителю гасить конфликты на ранней стадии Образование, 12:28
Российские военные заняли Лиман в Харьковской области Политика, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Аренда жилья за год подешевела в половине крупных городов России Недвижимость, 12:17
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей» Политика, 12:14
Банки ужесточили условия автокредитования: как поступить дилерамПодписка на РБК, 12:14
Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Политика, 12:13
Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка Общество, 12:00