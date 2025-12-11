Соболенко заявила, что не хочет менять спортивное гражданство

Соболенко заявила, что смена гражданства не входит в ее планы

Первая ракетка мира подчеркнула, что всегда гордилась тем, что представляет Белоруссию

Арина Соболенко (Фото: Adam Hunger / Getty Images)

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не намерена менять спортивное гражданство. Об этом она рассказала в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое он опубликовал на своем YouTube-канале.

«Я всегда очень гордилась тем, что представляю эту страну и являюсь источником вдохновения для молодежи там. Смена гражданства не входит в мои планы. Я не хочу предавать этих детей», — сказала Соболенко.

Она подчеркнула, что хочет представлять Белоруссию ради тех детей, которые вдохновляются ее примером. «Надеюсь, это поможет им поверить, что они тоже могут достичь больших высот», — добавила она.

С 2024 года 27-летняя Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA. В активе спортсменки 21 победа на турнирах WTA в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» спортсменка четыре раза становилась победительницей: на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах, а также на Открытом чемпионате США в 2024 и 2025 годах.