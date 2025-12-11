Каковы шансы российских лыжников отобраться на Олимпиаду-2026

Двум российским лыжникам одобрили нейтральный статус, благодаря чему они смогут выступить на третьем этапе Кубка мира и заработать очки для получения олимпийской квоты. Что говорят о шансах лыжников — в подборке «РБК Спорт»

Фото: из личного архива Савелия Коростелева

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 10 декабря одобрила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой.

Также были допущены шесть белорусских лыжников. Теперь спортсмены смогут принять участие в отборочных соревнованиях для получения квоты на Олимпийские игры 2026 года. Таким соревнованием станет третий этап Кубка мира в Давосе (Швейцария) с 12 по 14 декабря.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что изначально значительно большее количество лыжников подали заявки. Он предположил, что это может быть худшим вариантом и больше никто из российских лыжников не будет допущен до соревнований под эгидой FIS.

«Международный олимпийский комитет будет рассматривать только тех спортсменов, которых одобрил FIS. Вполне вероятно, что это может быть наша окончательная квота на Олимпиаде, чего не хотелось бы», — сказал Бородавко ТАСС.

Коростелев, 22-летний чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России, после 2022 года стал одним из основных претендентов на лидерство в сборной, конкурируя с Александром Большуновым.

23-летняя Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, также имеет в своем активе титулы чемпионки мира среди юниоров и чемпионки России.

Сравнение результатов Коростелева с участниками Кубка мира

Савелий Коростелев уверенно заявил о себе на втором этапе Кубка России в Тюмени. Он завоевал золото в масс-старте классическим стилем на 20 км, финишировав за 41 минуту 03,3 секунды. На первом этапе Кубка мира в Руке Харальд Амундсен финишировал на такой же дистанции за 44 минуты 42,5 секунды. И на дистанции 10 км Коростелев показал хорошее время, вполне сравнимое с тем, что показывал норвежец Мартин Нюэнгет. Тут, однако, важно отметить, что сравнение Кубков мира и России по лыжным гонкам условно, поскольку необходимо учитывать разницу трасс, погодных условий, качество снега, фактор опыта выступления на зарубежных трассах, а также уровень соперников.

Мнение экспертов

Александр Панжинский, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте (лыжи)

«Это, безусловно, очень хорошая новость, которую мы ждали много лет. И дождались в нужный момент, когда остается последний шанс отобраться на Игры и получить необходимые квоты. Коростелев и Непряева являются действующими обладателями Кубка России прошлого сезона. Савелий демонстрирует отличную готовность и на прошедшем Кубке России в Тюмени выиграл две из трех гонок, поэтому он сейчас несомненный лидер российских лыж в мужском зачете. <...> Задача была получить нейтральный статус до Давоса. Даже пробежав вполсилы, они получат эти квоты», — сказал Панжинский «РБК Спорт».

Панжинский добавил, что Дарья Непряева также является одним из лидеров российских лыж и сохраняет шансы отобраться на Олимпиаду, несмотря на то что еще не вошла в свою форму.

«Уверен, что с этой положительной новостью Даша быстрее наберет форму. Если не в Давосе, то на Олимпийских играх будет показывать наилучшие результаты. Сейчас, даже в неидеальной форме, она сумеет отобраться на Олимпиаду», — отметил Панжинский.

Николай Морилов, бронзовый призер Олимпийских игр, дядя Коростелева

«Это большая радость для нашего спорта, самого Савелия и меня. На сегодняшний день он является самым сильным лыжником страны, очень важно, что ему дали возможность попробовать свои силы на Кубке мира и отобраться на Олимпийские игры. Савелий давно об этом мечтает, и, конечно, я желаю ему удачи и успехов», — приводит слова Морилова ТАСС.

Он добавил, что на данный момент невозможно сравнивать уровень Коростелева с лыжниками, выступающими на Кубке мира.

«Снег совершенно разный, разная подготовка лыж, потому что в Европе лыжи готовятся без фтора, и для нас это новшество. Прогнозировать сейчас невозможно, но совершенно точно, что Савелий находится в хорошей форме, он будет конкурентоспособным, и я ожидаю от него хороших результатов», — сказал Морилов.

Максим Вылегжанин, чемпион мира и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)

«Очень здорово, что допустили в нейтральном статусе хотя бы двух спортсменов. Но, конечно, хочется видеть на Кубке мира и дальше на всех международных стартах команду. Форма лыжников, как мы видим по этапу Кубка России, у Савелия Коростелева очень классная и у Непряевой тоже: она готова бороться. Будем смотреть и сравнивать», — сказал Вылегжанин «РБК Спорт».

Также он добавил, что у российских лыжников не должно быть проблем на третьем этапе Кубка мира в Давосе, несмотря на отсутствие в международных стартах.

Сергей Крянин, член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)

«Хорошо, что наших спортсменов допустили. <...> Главное, чтобы они были здоровы. У них есть желание показать результат, а как получится — будем смотреть. Они хотят бороться, показать себя на международном уровне. Ребята покажут тот результат, на который они готовы сейчас. После их выступления мы сможем смотреть, на каком уровне у нас находится молодежь. Уверен, они окажут достойное сопротивление», — сказал Крянин «Спорт-Экспрессу».

По мнению Крянина, FIS нужно допускать всю команду, а не только двух спортсменов. «Надо давать возможность молодым показать себя на международной арене. Елена Вяльбе (глава ФЛГР) делает все возможное для этого», — заключил он.

Иван Алыпов, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам

«У меня есть надежда, что наши лыжники хорошо выступят на международной арене после допуска. Если Савелий [Коростелев] сможет навязать борьбу с топами и будет в призерах, это будет суперрезультат. Но на сегодня там нет команды, с ними не летят массажисты и другие члены бригады сборной России. <...> Верю в них, потому что оба на сегодня сильнейшие в стране. Их выступление в России было на уровне международных стартов», — сказал Алыпов Metaratings.ru.

По словам Алыпова, у российских лыжников есть договоренность с Маркусом Крамером (был главным тренером сборной России с 2015 по 2022 год, ныне тренер команды Италии), что он окажет помощь в подготовке на третьем этапе Кубка мира в Давосе.