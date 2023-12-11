Неймар пообещал вернуться в бразильский «Сантос»
Новый президент «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил, что Неймар попросил его временно вывести из обращения 11-й номер, под которым нападающий играл в команде, до его возвращения в клуб. Слова Тейшейры приводит Globo.
«Сантос» 7 декабря впервые за 111-летнюю историю вылетел из элитной лиги, что привело к беспорядкам в городе.
«Вчера он позвонил мне и сказал: «Президент, вы уже вывели 10-й номер (под которым играл Пеле) до возвращения в высший дивизион. Выведите и 11-й, пока я не вернусь». Я уже счастлив и полон надежд», — сказал Тейшейра.
У Неймара до июня 2025 года действует контракт с саудовским «Аль-Хилялем», за который он успел отыграть только пять матчей.
В октябре футболист порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в матче за сборную Бразилии и выбыл до лета.
Неймар является воспитанником «Сантоса» и играл за клуб в 2009–2013 годах.
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