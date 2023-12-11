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Неймар пообещал вернуться в бразильский «Сантос»

Президент «Сантоса»: Неймар попросил придержать 11-й номер до его возвращения
У Неймара до лета 2025 года действует контракт с «Аль-Хилялем», но футболист не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразной связки. Его первый клуб, «Сантос», в декабре впервые вылетел из элитного дивизиона Бразилии
Неймар
Неймар (Фото: Pedro Vilela / Getty Images)

Новый президент «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил, что Неймар попросил его временно вывести из обращения 11-й номер, под которым нападающий играл в команде, до его возвращения в клуб. Слова Тейшейры приводит Globo.

«Сантос» 7 декабря впервые за 111-летнюю историю вылетел из элитной лиги, что привело к беспорядкам в городе.

«Вчера он позвонил мне и сказал: «Президент, вы уже вывели 10-й номер (под которым играл Пеле) до возвращения в высший дивизион. Выведите и 11-й, пока я не вернусь». Я уже счастлив и полон надежд», — сказал Тейшейра.

Врач Неймара назвал его травму худшей в карьере футболиста
Спорт
Фото:Alex Grimm/Getty Images

У Неймара до июня 2025 года действует контракт с саудовским «Аль-Хилялем», за который он успел отыграть только пять матчей.

В октябре футболист порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в матче за сборную Бразилии и выбыл до лета.

Неймар является воспитанником «Сантоса» и играл за клуб в 2009–2013 годах.

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