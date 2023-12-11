Глава МВД Франции обвинил Бензема в поддержании «атмосферы джихадизма»

В октябре Жеральд Дарманен обвинил Карима Бензема в связях с террористами. В новом интервью он заявил, что футболист никогда не осуждает атаки исламистов, хотя за ним следят миллионы людей. Бензема в октябре грозил министру иском

Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что сожалеет из-за отсутствия какой-либо реакции футболиста Карима Бензема на атаки исламистов, поскольку за ним следуют миллионы людей. Слова министра в интервью Brut приводит RMC Sport.

В октябре адвокат Бензема пригрозил иском Дарманену за слова о якобы «печально известных связях» игрока с организацией «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России).

«Я придерживаюсь точки зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть те, кто продвигает этот радикальный ислам. Я считаю, что он выдающийся футболист, у меня нет ничего против него лично. Но когда Бензема не говорит ни слова об убийстве профессоров, никогда не говорит ни слова об исламистских террористических атаках во Франции, я сожалею об этом, потому что за ним следят миллионы людей», — сказал Дарманен.

Министр добавил, что Бензема так и не подал на него жалобу.

Бензема оказался в центре скандала после начала конфликта Израиля и ХАМАС.

Тогда футболист, выступающий за саудовский «Аль-Иттихад», опубликовал в сети X пост в память о жертвах бомбардировок сектора Газа израильской армией.

Депутат Европарламента Надин Морано назвала его «агентом пропаганды ХАМАС», а депутат Национального собрания Франции Валери Буайе предлагала лишить футболиста «Золотого мяча» и французского гражданства, если подтвердятся его связи с террористами.

По словам адвоката футболиста, Бензема назвал пострадавшими в этой истории только своих детей.