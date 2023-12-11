Глава МВД Франции обвинил Бензема в поддержании «атмосферы джихадизма»
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что сожалеет из-за отсутствия какой-либо реакции футболиста Карима Бензема на атаки исламистов, поскольку за ним следуют миллионы людей. Слова министра в интервью Brut приводит RMC Sport.
В октябре адвокат Бензема пригрозил иском Дарманену за слова о якобы «печально известных связях» игрока с организацией «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России).
«Я придерживаюсь точки зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть те, кто продвигает этот радикальный ислам. Я считаю, что он выдающийся футболист, у меня нет ничего против него лично. Но когда Бензема не говорит ни слова об убийстве профессоров, никогда не говорит ни слова об исламистских террористических атаках во Франции, я сожалею об этом, потому что за ним следят миллионы людей», — сказал Дарманен.
Министр добавил, что Бензема так и не подал на него жалобу.
Бензема оказался в центре скандала после начала конфликта Израиля и ХАМАС.
Тогда футболист, выступающий за саудовский «Аль-Иттихад», опубликовал в сети X пост в память о жертвах бомбардировок сектора Газа израильской армией.
Депутат Европарламента Надин Морано назвала его «агентом пропаганды ХАМАС», а депутат Национального собрания Франции Валери Буайе предлагала лишить футболиста «Золотого мяча» и французского гражданства, если подтвердятся его связи с террористами.
По словам адвоката футболиста, Бензема назвал пострадавшими в этой истории только своих детей.
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