Правительство Греции на два месяца запретило пускать зрителей на футбол

В Греции футбольным фанатам на два месяца закрыли доступ на стадионы

Запрет последовал за столкновениями между болельщиками двух греческих клубов с полицией, после которых задержали более 400 человек. Клубам нужно усилить меры безопасности — установить камеры и системы идентификации зрителей

Болельщики греческого ПАОКа (Фото: Vladimir Rys / Getty Images)

Правительство Греции объявило, что до 12 февраля все матчи чемпионата страны по футболу пройдут без зрителей, после чего запрет может быть отменен или продлен. Об этом сообщает Reuters.

7 декабря во время волейбольного матча между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» между болельщиками и полицией произошли столкновения, в результате которых после попадания сигнальной ракетой был тяжело ранен один из правоохранителей. Было задержано более 400 человек, позднее стало известно, что полицейского ранил 18-летний болельщик.

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис отметил, что запрет может быть распространен на матчи турниров УЕФА.

«В течение многих лет преступники под видом фанатов совершали серьезные преступления, нанося серьезные ранения и убивая (людей)», — сказал Маринакис.

К февралю клубы должны принять меры по повышению безопасности на стадионах — в том числе установить видеокамеры и системы идентификации болельщиков.