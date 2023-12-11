 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

В Греции футбольным фанатам на два месяца закрыли доступ на стадионы

Правительство Греции на два месяца запретило пускать зрителей на футбол
Запрет последовал за столкновениями между болельщиками двух греческих клубов с полицией, после которых задержали более 400 человек. Клубам нужно усилить меры безопасности — установить камеры и системы идентификации зрителей
Болельщики греческого ПАОКа
Болельщики греческого ПАОКа (Фото: Vladimir Rys / Getty Images)

Правительство Греции объявило, что до 12 февраля все матчи чемпионата страны по футболу пройдут без зрителей, после чего запрет может быть отменен или продлен. Об этом сообщает Reuters.

7 декабря во время волейбольного матча между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом»  между болельщиками и полицией произошли столкновения, в результате которых после попадания сигнальной ракетой был тяжело ранен один из правоохранителей. Было задержано более 400 человек, позднее стало известно, что полицейского ранил 18-летний болельщик.

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис отметил, что запрет может быть распространен на матчи турниров УЕФА.

«В течение многих лет преступники под видом фанатов совершали серьезные преступления, нанося серьезные ранения и убивая (людей)», — сказал Маринакис.

К февралю клубы должны принять меры по повышению безопасности на стадионах — в том числе установить видеокамеры и системы идентификации болельщиков.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Греция

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 16:32
В ТЦ Екатеринбурга силовики в масках раздали мирантам повестки Политика, 18:21
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 18:20
За счет чего Красноярский край вошел в лидеры по привлечению инвестиций Новая экономика, 18:20
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:08
В Греции футбольным фанатам на два месяца закрыли доступ на стадионы Спорт, 18:07
Путин пообещал расширить программу арктической ипотеки Недвижимость, 18:05
Чехия предложила странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов Политика, 18:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ПСБ занял первое место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний Пресс-релиз, 18:02
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 17:57
Военная операция на Украине. Карта на 11 декабря Политика, 17:54
МИД вызвал посла Дании из-за «недопустимых» слов Политика, 17:47
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 17:45
Тайвань вступил в финальную фазу выборов «между миром и войной» Политика, 17:41
15 декабря пройдет сессия «Проблемы развития ядерной медицины в России» РБК Events, 17:37