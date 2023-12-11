Златан Ибрагимович вернулся в «Милан» в роли советника владельцев клуба
Златан Ибрагимович, завершивший в июне карьеру футболиста, назначен старшим советником владельца «Милана» — американской инвестиционной компании RedBird, сообщает ANSA.
Ибрагимович будет играть активную роль в спортивных и коммерческих операциях, заниматься развитием и обучением игроков, а также такими спецпроектами, как новый стадион.
Бывший футболист заявил, что отнесся к предложению серьезно и для него это «настоящее возвращение домой».
Ибрагимовичу 42 года, он играл в «Милане» в 2010-2012 годах, вернулся в клуб в 2020-м и выступал за него до завершения карьеры. С «Миланом» он дважды становился чемпионом Италии и один раз выиграл Суперкубок.
Также на протяжении карьеры шведский форвард был игроком «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и других клубов.
«Милан» 13 декабря сыграет в Лиге чемпионов с «Ньюкаслом». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Милана» с коэффициентом 3,95, на победу «Ньюкасла» — с коэффициентом 1,83.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени