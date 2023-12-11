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Златан Ибрагимович вернулся в «Милан» в роли советника владельцев клуба

Ибрагимович вернулся в «Милан» в качестве старшего советника RedBird
Златан Ибрагимович будет играть активную роль в спортивных и коммерческих операциях, обучать игроков и участвовать в спецпроектах «Милана». Бывший футболист заявил, что вернулся домой
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Златан Ибрагимович, завершивший в июне карьеру футболиста, назначен старшим советником владельца «Милана» — американской инвестиционной компании RedBird, сообщает ANSA.

Ибрагимович будет играть активную роль в спортивных и коммерческих операциях, заниматься развитием и обучением игроков, а также такими спецпроектами, как новый стадион.

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Бывший футболист заявил, что отнесся к предложению серьезно и для него это «настоящее возвращение домой».

Ибрагимовичу 42 года, он играл в «Милане» в 2010-2012 годах, вернулся в клуб в 2020-м и выступал за него до завершения карьеры. С «Миланом» он дважды становился чемпионом Италии и один раз выиграл Суперкубок.

Также на протяжении карьеры шведский форвард был игроком «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

«Милан» 13 декабря сыграет в Лиге чемпионов с «Ньюкаслом». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Милана» с коэффициентом 3,95, на победу «Ньюкасла» — с коэффициентом 1,83.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК «Милан» Златан Ибрагимович

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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