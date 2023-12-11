Златан Ибрагимович вернулся в «Милан» в роли советника владельцев клуба

Златан Ибрагимович будет играть активную роль в спортивных и коммерческих операциях, обучать игроков и участвовать в спецпроектах «Милана». Бывший футболист заявил, что вернулся домой

Златан Ибрагимович (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Златан Ибрагимович, завершивший в июне карьеру футболиста, назначен старшим советником владельца «Милана» — американской инвестиционной компании RedBird, сообщает ANSA.

Ибрагимович будет играть активную роль в спортивных и коммерческих операциях, заниматься развитием и обучением игроков, а также такими спецпроектами, как новый стадион.

Бывший футболист заявил, что отнесся к предложению серьезно и для него это «настоящее возвращение домой».

Ибрагимовичу 42 года, он играл в «Милане» в 2010-2012 годах, вернулся в клуб в 2020-м и выступал за него до завершения карьеры. С «Миланом» он дважды становился чемпионом Италии и один раз выиграл Суперкубок.

Также на протяжении карьеры шведский форвард был игроком «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и других клубов.