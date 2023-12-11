 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

В Архангельской области тренера осудили за избиение детей клюшкой

В Архангельской области тренеру дали условный срок за избиение детей клюшкой
Тренер в Архангельской области получил условный срок за побои несовершеннолетних воспитанников, свою вину мужчина не признал. Портал 29.ru пишет, что пострадавшими оказались пять девочек
Фото: IMAGO / Maximilian Koch / Global Look Press
Фото: IMAGO / Maximilian Koch / Global Look Press

Вельский районный суд приговорил хоккейного тренера к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно по обвинению в избиении подопечных игроков клюшкой с целью заставить их уйти из команды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Тренера признали виновным по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание) и ч. 1 ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Подсудимый свою вину не признал.

По данным следствия, с августа 2021 года по ноябрь 2022-го тренер применял к пяти детям «недозволенные методы воспитания, систематически причинял физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий». События происходили в командах в Вельском и Устьянском районах.

Архангельский портал 29.ru пишет со ссылкой на источник, что речь идет о тренере хоккейного клуба «УЛК» Александре Ларионове, а пострадавшими оказались пять девочек.

Именитый канадский тренер фигуристов получил срок за сексуальное насилие
Спорт
Ришар Готье с парой Эрик Рэдфорд/Меган Дюамель на Олимпиаде-2014 в Сочи

Тренеру установили испытательный срок на 3,5 года и запретили в течение двух лет работать с несовершеннолетними. Также суд удовлетворил иски к тренеру о компенсации морального вреда.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 16:32
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 16 ноября Инвестиции, 16:52
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:48
Почему кредитные карты становятся приоритетным выбором клиентов РБК+, 16:46
Отдых зимой и летом: чем привлекает всесезонный курорт «Манжерок» Стиль, 16:38
Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами. Карточки РБК и Точка, 16:36
Плюс конверсия, минус фрод: зачем нужны сервисы идентификации клиентов Тренды, 16:36
Изобретатель и рационализатор: как повысить производительность труда Отрасли, 16:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Президенты стран Балтии призвали МОК отменить допуск россиян на Олимпиаду Спорт, 16:34
Аналитики назвали новостройки — лидеры по продажам в Москве и области Недвижимость, 16:34
Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Общество, 16:32
Притяжение России: как получить поддержку предпринимателю в туротрасли Национальные проекты, 16:30
Бережно и без ошибок: как реинжиниринг повышает производительность труда Национальные проекты, 16:30
Редевелопмент промзоны «Октябрьское Поле»: каким будет новый район Москвы Недвижимость, 16:28
Атомная цифровизация: как меняются бизнес-модели в промышленности Отрасли, 16:27