В Архангельской области тренера осудили за избиение детей клюшкой
Вельский районный суд приговорил хоккейного тренера к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно по обвинению в избиении подопечных игроков клюшкой с целью заставить их уйти из команды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Тренера признали виновным по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание) и ч. 1 ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Подсудимый свою вину не признал.
По данным следствия, с августа 2021 года по ноябрь 2022-го тренер применял к пяти детям «недозволенные методы воспитания, систематически причинял физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий». События происходили в командах в Вельском и Устьянском районах.
Архангельский портал 29.ru пишет со ссылкой на источник, что речь идет о тренере хоккейного клуба «УЛК» Александре Ларионове, а пострадавшими оказались пять девочек.
Тренеру установили испытательный срок на 3,5 года и запретили в течение двух лет работать с несовершеннолетними. Также суд удовлетворил иски к тренеру о компенсации морального вреда.
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