Футболиста клуба РПЛ обманули интернет-мошенники

Гендиректор «Пари НН» прокомментировал информацию об обмане Александра Трошечкина на 133 тыс. руб. при покупке кроссовок. Он сообщил, что футболист пытался заказать шесть пар, и призвал прекратить хейт в соцсетях из-за цены

Александр Трошечкин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Генеральный директор «Пари НН» Давил Мелик-Гусейнов заявил в телеграм-канале, что полузащитник клуба Александр Трошечкин стал жертвой интернет-мошенников, когда пытался заказать шесть пар кроссовок для себя и других людей.

Ранее в понедельник, 11 декабря, телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Трошечкин перевел 133 тыс. руб. за кроссовки паблику в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), но спустя полтора месяца заказ так и не получил, после чего обратился в полицию.

Мелик-Гусейнов счел неуместным хейт в социальных сетях из-за стоимости обуви, поскольку, по его словам, Трошечкин заказал не одну пару, а шесть для себя и «других ребят», а футболисты к выбору кроссовок «всегда подходят внимательно».

Также гендиректор отметил, что клуб поддерживает своего игрока, а «слив» информации об инциденте назвал неправильным. «Источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников», — добавил он.

Трошечкину 27 лет, в этом сезоне он провел 21 матч за «Пари НН».

Нижегородский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.