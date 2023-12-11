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В клубе РПЛ сменили генерального директора

В клубе РПЛ «Балтика» сменили генерального директора
Новым гендиректором «Балтики» стал Равиль Измайлов
Равиль Измайлов
Равиль Измайлов (Фото: ФК "Балтика")

Генеральный директора калининградского футбольного клуба «Балтика» Кирилл Волженкин покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы искренне благодарим Кирилла Сергеевича за всё, что было сделано на благо «Балтики» и всего калининградского футбола. Ваш огромный вклад навсегда вписан в историю клуба. Спасибо за Премьер-лигу!».

«Балтика» при Волженкине вернулась в Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2022/23.

Новым генеральным директором назначен Равиль Измайлов. «Его кандидатура на пост топ-менеджера одобрена руководством Калининградской области и Госкорпорации Ростех, которая выступает генеральным спонсором клуба с 2023 года», — говорится в сообщении.

Равиль Измайлов в 2020-2023 гг. занимал должность генерального директора футбольного клуба «Нижний Новгород».

Под его руководством клуб вышел в РПЛ, в дебютном сезоне занял 11-е место. По результатам своей работы генеральный директор клуба был удостоен наград лучшего менеджера ФНЛ в сезоне 2020/2021 и лучшего менеджера в Премии Sport Business Awards 2022.

На данный момент калининградская команда занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России. После 18 туров на счету «Балтики» 18 очков.

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Руслан Алиев
«Балтика» Футбол чемпионат России

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