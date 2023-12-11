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Спорт ,  
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Панарин побил рекорд Гретцки в клубе НХЛ

Панарин побил рекорд Гретцки в клубе НХЛ
Панарин набрал очки в 11-м матче подряд
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Мика Зибанежад (29-я минута), Джимми Веси (38), Джонни Бродзински (52) и Уилл Кайлли (56), у гостей гол на счету Филлипа Дано (47).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет голевую передачу, продлив результативную серию до 11 матчей. Он превзошел рекорд Уэйна Гретцки в «Рейнджерс» по длительности очковой серии.

В общей сложности в нынешнем сезоне на счету Панарина 38 очков (16 голов и 22 передачи) в 25 матчах. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, где лидирует российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров — 47 очков (19+28).

Теги
Артемий Панарин Никита Кучеров НХЛ

Пространство выбора

Быстрое заселение

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