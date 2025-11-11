Алькарас выиграл второй матч на Итоговом турнире ATP
Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл второй матч на групповом этапе Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
Алькарас обыграл американца Тейлора Фрица, который занимает шестое место в мировом рейтинге, со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.
В первом матче в группе испанец победил австралийца Алекса де Минаура, в заключительном 13 ноября сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.
В случае победы над Музетти Алькарас гарантирует себе первое место в мировом рейтинге по итогам сезона.
В другой группе выступают итальянец Янник Синнер, представитель Германии Александр Зверев, американец Бен Шелтон и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Итоговый турнир ATP, куда квалифицировались восемь лучших теннисистов сезона, продлится до 16 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.
