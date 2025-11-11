 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Станет ли Махачев первым чемпионом UFC из России в двух дивизионах

Букмекеры считают Махачева фаворитом в титульном бою с Маддаленой на UFC 322
Ислам Махачев 16 ноября проведет бой за пояс в полусреднем весе против обладателя титула Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Сможет ли россиянин стать новым чемпионом UFC — в материале «РБК Спорт»
Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

В ночь с 15 на 16 ноября состоится турнир UFC 322 в Нью-Йорке. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе, где действующий чемпион из Австралии Джек Делла Маддалена встретится с Исламом Махачевым. Последний, сохранив пояс чемпиона в легком весе, может стать первым бойцом из России, который завоюет пояс UFC в двух дивизионах.

Помимо главного события в турнире примут участие еще два российских бойца, а также спортсменка, представляющая Киргизию. «РБК Спорт» рассказывает главное о предстоящих поединках турнира.

Предварительный кард турнира UFC 322 начнется в 4:00, а главный кард — в 6:00 мск.

Байсангур Сусуркаев

Байсангур Сусуркаев

24-летний непобежденный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев встретится с американцем Эриком Макконико в предварительном карде турнира UFC 322.

Россиянин начал свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. На данный момент у него десять побед без единого поражения, причем девять из десяти были одержаны досрочно.

Дебют Сусуркаева в UFC состоялся 17 августа. В своем первом поединке российский боец одержал победу удушающим приемом во втором раунде над американцем Эриком Ноланом.

В активе Макконико десять побед, три поражения и один бой был признан ничьей.

По оценкам букмекеров, Сусуркаев считается фаворитом с коэффициентом около 1,11. На победу Макконико предлагается коэффициент 5,86.

Роман Копылов

Роман Копылов (справа)

В предварительном карде турнира состоится бой между россиянином Романом Копыловым и бразильцем Грегори Родригесом.

Копылов — один из самых опытных российских бойцов в UFC. За шесть лет в лиге он провел десять боев и выиграл шесть раз, пять из которых нокаутом; известен как зрелищный средневес. В последнем бою в июле 34-летний боец уступил бразильцу Пауло Косте. Всего в его активе 14 побед и четыре поражения в MMA.

Родригесу 33 года. В UFC он провел 11 боев, в восьми из которых одержал победу. Всего у него 17 побед в смешанных единоборствах, в том числе десять нокаутом, и шесть поражений. Последний поединок боец провел в июне 2025 года, где уже в первом раунде нокаутировал Джека Херманссона.

Букмекеры оценивают шансы на победу Копылова ниже, чем Родригеса. Коэффициенты на победу россиянина колеблются на уровне 2,2–2,26, в то время как на победу бразильца — 1,62–1,67.

Валентина Шевченко

Валентина Шевченко

Уроженка Бишкека Валентина Шевченко российского происхождения представляет Киргизию. Она проведет защиту титула в наилегчайшем весе против китаянки Чжан Вэйли.

Шевченко дебютировала в UFC в конце 2015-го, а уже через три года стала чемпионкой в наилегчайшем весе. Ей принадлежит рекорд по количеству защит титула UFC среди женщин (семь раз).

На счету 37-летней российской спортсменки 25 побед, одна ничья и четыре поражения в профессиональной карьере в ММА. Свой последний поединок Шевченко провела в мае 2025-го года. Тогда она единогласным решением судей победила французскую спортсменку Манон Фьюро.

Вэйли — бывшая двукратная чемпионка UFC в женской минимальной весовой категории. Китаянка занимает вторую строчку рейтинга UFC среди лучших бойцов-женщин независимо от весовой категории. Всего на ее счету 26 побед и три поражения в ММА.

Букмекеры считают Шевченко фавориткой в этом бою, предлагая на ее победу более низкие коэффициенты — 1,76–1,85. На победу китаянки коэффициенты выше и составляют в среднем 1,95–2,33.

Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена

Ислам Махачев

В главном поединке турнира за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена.

Маддалена, действующий чемпион полусреднего дивизиона, проведет первую защиту своего титула. Он завоевал пояс в бою против Белала Мухаммада на турнире UFC 315 в мае 2025 года. В смешанных единоборствах у него 18 побед и два поражения.

Австралиец выиграл все восемь поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев.

Махачев, в свою очередь, успешно защищал чемпионский титул в легком весе четыре раза. Последнюю защиту провел на UFC 311, победив Ренато Мойкано. После этого решил оставить пояс в легком весе и подняться в полусредний дивизион.

Этот бой станет для Махачева дебютным в новой весовой категории, разница в которой составляет 7 кг (для сравнения, легкий вес — от 66 до 70 кг). На его счету 27 побед и одно поражение. Россиянин занимает второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

В случае победы Махачев выиграет в 16-м бою подряд и повторит рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

Махачев рассказал «Матч ТВ», что у Маддалены нет очевидных слабых сторон с точки зрения бойцовских навыков. Он акцентировал внимание на хладнокровии, опыте и умении австралийца переламывать ход поединка и выигрывать, даже проигрывая в ходе боя. Российский боец подчеркнул, что Маддалена силен в стойке, но его навыки борьбы не так развиты.

Сам Маддалена заявил, что готов преподнести Махачеву сюрприз в борьбе. Однако австралиец отметил, что этот бой станет самым сложным в его карьере

«Я считаю Ислама одним из лучших бойцов в мире. Я не думаю о том, что он сменил весовую категорию, и концентрируюсь на том, что поединок состоится в моем весе. Это будет самый сложный бой в моей карьере. Мне кажется, у меня правильный план, и теперь нужно просто воплотить его в жизнь», — приводит слова Маддалены Red Corner MMA.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил радиоведущему Джиму Риму, что в поединке между Махачевым и Маддаленой присутствует «все самое крутое, что существует в ММА».

«Я влюблен в каждый аспект этого боя. Только посмотрите на список достижений Ислама, который поднимается в весе, чтобы завоевать второй пояс. Джек сейчас находится на невероятном подъеме. <...> Лучшие бойцы мира, да еще и в самом расцвете сил. Ставки высоки как никогда», — цитирует Уайта на своей странице в Х Джим Рим.

Букмекеры считают россиянина фаворитом и предлагают коэффициенты на победу Махачева в диапазоне 1,15–1,28. Коэффициенты на победу Маддалены варьируются от 3,70 до 4,55.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова, Альвина Цаканян
единоборства UFC Ислам Махачев бой Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года

