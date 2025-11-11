Букмекеры считают Махачева фаворитом в титульном бою с Маддаленой на UFC 322

Станет ли Махачев первым чемпионом UFC из России в двух дивизионах

Ислам Махачев 16 ноября проведет бой за пояс в полусреднем весе против обладателя титула Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Сможет ли россиянин стать новым чемпионом UFC — в материале «РБК Спорт»

Фото: Harry How / Getty Images

В ночь с 15 на 16 ноября состоится турнир UFC 322 в Нью-Йорке. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе, где действующий чемпион из Австралии Джек Делла Маддалена встретится с Исламом Махачевым. Последний, сохранив пояс чемпиона в легком весе, может стать первым бойцом из России, который завоюет пояс UFC в двух дивизионах.

Помимо главного события в турнире примут участие еще два российских бойца, а также спортсменка, представляющая Киргизию. «РБК Спорт» рассказывает главное о предстоящих поединках турнира.

Предварительный кард турнира UFC 322 начнется в 4:00, а главный кард — в 6:00 мск.

Байсангур Сусуркаев

24-летний непобежденный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев встретится с американцем Эриком Макконико в предварительном карде турнира UFC 322.

Россиянин начал свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. На данный момент у него десять побед без единого поражения, причем девять из десяти были одержаны досрочно.

Дебют Сусуркаева в UFC состоялся 17 августа. В своем первом поединке российский боец одержал победу удушающим приемом во втором раунде над американцем Эриком Ноланом.

В активе Макконико десять побед, три поражения и один бой был признан ничьей.

По оценкам букмекеров, Сусуркаев считается фаворитом с коэффициентом около 1,11. На победу Макконико предлагается коэффициент 5,86.

Роман Копылов

В предварительном карде турнира состоится бой между россиянином Романом Копыловым и бразильцем Грегори Родригесом.

Копылов — один из самых опытных российских бойцов в UFC. За шесть лет в лиге он провел десять боев и выиграл шесть раз, пять из которых нокаутом; известен как зрелищный средневес. В последнем бою в июле 34-летний боец уступил бразильцу Пауло Косте. Всего в его активе 14 побед и четыре поражения в MMA.

Родригесу 33 года. В UFC он провел 11 боев, в восьми из которых одержал победу. Всего у него 17 побед в смешанных единоборствах, в том числе десять нокаутом, и шесть поражений. Последний поединок боец провел в июне 2025 года, где уже в первом раунде нокаутировал Джека Херманссона.

Букмекеры оценивают шансы на победу Копылова ниже, чем Родригеса. Коэффициенты на победу россиянина колеблются на уровне 2,2–2,26, в то время как на победу бразильца — 1,62–1,67.

Валентина Шевченко

Уроженка Бишкека Валентина Шевченко российского происхождения представляет Киргизию. Она проведет защиту титула в наилегчайшем весе против китаянки Чжан Вэйли.

Шевченко дебютировала в UFC в конце 2015-го, а уже через три года стала чемпионкой в наилегчайшем весе. Ей принадлежит рекорд по количеству защит титула UFC среди женщин (семь раз).

На счету 37-летней российской спортсменки 25 побед, одна ничья и четыре поражения в профессиональной карьере в ММА. Свой последний поединок Шевченко провела в мае 2025-го года. Тогда она единогласным решением судей победила французскую спортсменку Манон Фьюро.

Вэйли — бывшая двукратная чемпионка UFC в женской минимальной весовой категории. Китаянка занимает вторую строчку рейтинга UFC среди лучших бойцов-женщин независимо от весовой категории. Всего на ее счету 26 побед и три поражения в ММА.

Букмекеры считают Шевченко фавориткой в этом бою, предлагая на ее победу более низкие коэффициенты — 1,76–1,85. На победу китаянки коэффициенты выше и составляют в среднем 1,95–2,33.

Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена

В главном поединке турнира за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена.

Маддалена, действующий чемпион полусреднего дивизиона, проведет первую защиту своего титула. Он завоевал пояс в бою против Белала Мухаммада на турнире UFC 315 в мае 2025 года. В смешанных единоборствах у него 18 побед и два поражения.

Австралиец выиграл все восемь поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев.

Махачев, в свою очередь, успешно защищал чемпионский титул в легком весе четыре раза. Последнюю защиту провел на UFC 311, победив Ренато Мойкано. После этого решил оставить пояс в легком весе и подняться в полусредний дивизион.

Этот бой станет для Махачева дебютным в новой весовой категории, разница в которой составляет 7 кг (для сравнения, легкий вес — от 66 до 70 кг). На его счету 27 побед и одно поражение. Россиянин занимает второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

В случае победы Махачев выиграет в 16-м бою подряд и повторит рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

Махачев рассказал «Матч ТВ», что у Маддалены нет очевидных слабых сторон с точки зрения бойцовских навыков. Он акцентировал внимание на хладнокровии, опыте и умении австралийца переламывать ход поединка и выигрывать, даже проигрывая в ходе боя. Российский боец подчеркнул, что Маддалена силен в стойке, но его навыки борьбы не так развиты.

Сам Маддалена заявил, что готов преподнести Махачеву сюрприз в борьбе. Однако австралиец отметил, что этот бой станет самым сложным в его карьере

«Я считаю Ислама одним из лучших бойцов в мире. Я не думаю о том, что он сменил весовую категорию, и концентрируюсь на том, что поединок состоится в моем весе. Это будет самый сложный бой в моей карьере. Мне кажется, у меня правильный план, и теперь нужно просто воплотить его в жизнь», — приводит слова Маддалены Red Corner MMA.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил радиоведущему Джиму Риму, что в поединке между Махачевым и Маддаленой присутствует «все самое крутое, что существует в ММА».

«Я влюблен в каждый аспект этого боя. Только посмотрите на список достижений Ислама, который поднимается в весе, чтобы завоевать второй пояс. Джек сейчас находится на невероятном подъеме. <...> Лучшие бойцы мира, да еще и в самом расцвете сил. Ставки высоки как никогда», — цитирует Уайта на своей странице в Х Джим Рим.

Букмекеры считают россиянина фаворитом и предлагают коэффициенты на победу Махачева в диапазоне 1,15–1,28. Коэффициенты на победу Маддалены варьируются от 3,70 до 4,55.