Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Израиль в отборе на ЧМ-2026
Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Израиля со счетом 5:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Хет-трик сделал Эрлинг Холанд (27-я, 63-я, 72-я минуты), еще два автогола на счету израильтян Анана Халаили (18) и Идана Начмиаса (28).
При этом Холанд в начале матча дважды не забил пенальти. Сначала удар форварда отразил голкипер. После вмешательства видеоассистентов было зафиксировано нарушение правил и 11-метровый был перебит, но Даниэль Перец отразил и второй удар нападающего «Манчестер Сити».
На счету Холанда уже 51 гол в 46 матчах за национальную команду. Форвард забил в десятом матче подряд за клуб и сборную.
Сборная Норвегии с 18 очками лидирует в группе I. Далее расположились Италия (9), Израиль (9), Эстония (3) и Молдавия (0).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов