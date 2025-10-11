 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Израиль в отборе на ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Встреча завершилась со счетом 5:0. У сборной Норвегии 18 очков из 18 возможных и уверенное первое место в отборочной группе
Эрлинд Холанд
Эрлинд Холанд (Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Израиля со счетом 5:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Хет-трик сделал Эрлинг Холанд (27-я, 63-я, 72-я минуты), еще два автогола на счету израильтян Анана Халаили (18) и Идана Начмиаса (28).

При этом Холанд в начале матча дважды не забил пенальти. Сначала удар форварда отразил голкипер. После вмешательства видеоассистентов было зафиксировано нарушение правил и 11-метровый был перебит, но Даниэль Перец отразил и второй удар нападающего «Манчестер Сити».

На счету Холанда уже 51 гол в 46 матчах за национальную команду. Форвард забил в десятом матче подряд за клуб и сборную.

Сборная Норвегии с 18 очками лидирует в группе I. Далее расположились Италия (9), Израиль (9), Эстония (3) и Молдавия (0).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд
