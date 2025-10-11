Футболисты юношеских команд ЦСКА и «Родины» устроили потасовку на поле

Стычка между игроками началась после финального свистка, по ее итогам несколько игроков получили красные карточки

Футболисты юношеских команд «Родины» и ЦСКА (игроки 2011 г.р.) устроили массовую потасовку во время матча летнего первенства Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча прошла в субботу, 11 октября, и завершилась победой «Родины» со счетом 2:1.

Стычка между футболистами началась после финального свистка. Голкипер ЦСКА Данил Вопилин подбежал к футболисту «Родины» Денису Уралеву и толкнул его в спину, что привело к массовой потасовке, которую удалось остановить после вмешательства судей и членов тренерского штаба обеих клубов.

После завершения драки красные карточки получили два игрока ЦСКА, тренер армейцев, а также один из футболистов «Родины».

Несколько футболистов получили легкие ушибы, им оказали медицинскую помощь, отмечает ТАСС.