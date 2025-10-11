Футболисты юношеских команд ЦСКА и «Родины» устроили потасовку на поле
Футболисты юношеских команд «Родины» и ЦСКА (игроки 2011 г.р.) устроили массовую потасовку во время матча летнего первенства Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».
Встреча прошла в субботу, 11 октября, и завершилась победой «Родины» со счетом 2:1.
Стычка между футболистами началась после финального свистка. Голкипер ЦСКА Данил Вопилин подбежал к футболисту «Родины» Денису Уралеву и толкнул его в спину, что привело к массовой потасовке, которую удалось остановить после вмешательства судей и членов тренерского штаба обеих клубов.
После завершения драки красные карточки получили два игрока ЦСКА, тренер армейцев, а также один из футболистов «Родины».
Несколько футболистов получили легкие ушибы, им оказали медицинскую помощь, отмечает ТАСС.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов