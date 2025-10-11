Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на ЧМ-2026 с Израилем

Сначала удар форварда отразил голкипер. После вмешательства видеоассистентов было зафиксировано нарушение правил и 11-метровый был перебит, но Даниэль Перец отразил и второй удар нападающего «Манчестер Сити»

Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанд дважды подряд не забил пенальти в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командой Израиля.

Сначала на пятой минуте удар форварда «Манчестер Сити» отразил голкипер Даниэль Перец. После первой неудачной попытки судья зафиксировал нарушение со стороны защитника и дал Холанду перебить, но и вторая попытка не увенчалась успехом — Перец снова отразил удар.

Тем не менее первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу норвежцев. Холанд отличился на 27-й минуте, еще два автогола на счету израильтян Анана Халаили (18) и Идана Начмиаса (28).

Сборная Норвегии с 15 очками лидирует в группе I. Израиль располагается на третьей строчке с девятью очками. В группе также выступают Италия, Эстония и Молдавия.