Российский игрок НХЛ сломал руку

Сроки восстановления 36-летнего форварда «Нью-Джерси» Евгения Дадонова пока неизвестны

Евгений Дадонов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российскому форварду «Нью-Джерси Девилз» Евгению Дадонову диагностировали перелом руки. Об этом в соцсети Х сообщила журналистка сайта НХЛ Аманда Стайн.

«Дадонов прошел дополнительное обследование руки, и у него действительно был обнаружен перелом. Он пропустит оставшуюся часть выездной серии «Девилз», его состояние будет еще раз оценено по возвращении в Нью-Джерси», — написала Стайн.

36-летний Дадонов получил травму в первом матче «Девилз» в новом сезоне против «Каролиной» (3:6). 12 и 14 ноября «Нью-Джерси» ждут еще два гостевых матча с «Тампой» и «Коламбусом».

Дадонов с этого сезона играет за «Девилз», до этого он три года провел в «Даллас Старз».

Всего на счету Дадонова 617 матчей и 361 (163+198) очко в НХЛ.