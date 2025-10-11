Российский игрок НХЛ сломал руку
Российскому форварду «Нью-Джерси Девилз» Евгению Дадонову диагностировали перелом руки. Об этом в соцсети Х сообщила журналистка сайта НХЛ Аманда Стайн.
«Дадонов прошел дополнительное обследование руки, и у него действительно был обнаружен перелом. Он пропустит оставшуюся часть выездной серии «Девилз», его состояние будет еще раз оценено по возвращении в Нью-Джерси», — написала Стайн.
36-летний Дадонов получил травму в первом матче «Девилз» в новом сезоне против «Каролиной» (3:6). 12 и 14 ноября «Нью-Джерси» ждут еще два гостевых матча с «Тампой» и «Коламбусом».
Дадонов с этого сезона играет за «Девилз», до этого он три года провел в «Даллас Старз».
Всего на счету Дадонова 617 матчей и 361 (163+198) очко в НХЛ.
