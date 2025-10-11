Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях

«Трактор» одержал первую за четыре года домашнюю победу над «Локомотивом» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу челябинского клуба

Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джош Ливо (седьмая минута), Андрей Светлаков (10) и Семен Дер-Аргучинцев (17). У проигравших отличился Александр Полунин (37).

«Трактор» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Локомотивом» (было семь подряд поражений). Ранее в этом сезоне ярославцы дома обыграли челябинцев со счетом 2:1 в серии буллитов.

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 20 очков в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 18 очками в 15 играх расположился на четвертой строчке на Востоке.

В следующем матче «Локомотив» 13 октября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», «Трактор» днем позже примет омский «Авангард».