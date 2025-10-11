Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях
Челябинский «Трактор» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Джош Ливо (седьмая минута), Андрей Светлаков (10) и Семен Дер-Аргучинцев (17). У проигравших отличился Александр Полунин (37).
«Трактор» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Локомотивом» (было семь подряд поражений). Ранее в этом сезоне ярославцы дома обыграли челябинцев со счетом 2:1 в серии буллитов.
«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 20 очков в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 18 очками в 15 играх расположился на четвертой строчке на Востоке.
В следующем матче «Локомотив» 13 октября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», «Трактор» днем позже примет омский «Авангард».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов