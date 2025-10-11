 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях

«Трактор» одержал первую за четыре года домашнюю победу над «Локомотивом» в КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу челябинского клуба
Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»
Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джош Ливо (седьмая минута), Андрей Светлаков (10) и Семен Дер-Аргучинцев (17). У проигравших отличился Александр Полунин (37).

«Трактор» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Локомотивом» (было семь подряд поражений). Ранее в этом сезоне ярославцы дома обыграли челябинцев со счетом 2:1 в серии буллитов.

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 20 очков в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 18 очками в 15 играх расположился на четвертой строчке на Востоке.

В следующем матче «Локомотив» 13 октября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», «Трактор» днем позже примет омский «Авангард».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Трактор
Материалы по теме
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ
Спорт
Бывший помощник Романа Ротенберга нашел новую работу в КХЛ
Спорт
В КХЛ засчитали гол, когда команды были в раздевалке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В МХТ назвали дату похорон Нины Гуляевой Общество, 17:04
Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр Спорт, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб. Общество, 16:58
Власти Бельгии допустили введение военных в Брюссель Политика, 16:49
Медведев проиграл 54-й ракетке мира в полуфинале «Мастерс» в Шанхае Спорт, 16:42
На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута Общество, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ЦБ проработает механизм для заработка банков на цифровом рубле Финансы, 16:34
Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях Спорт, 16:27
Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком Общество, 16:22
Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе Политика, 16:20
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане Спорт, 16:12