 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В Финляндии футболиста арестовали после матча, где он забил семь голов

Бразилец Джонатан Геррейро, который выступает за «Финнкурд» из пятого дивизиона, подозревается в организации договорных матчей

Бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по обвинению в организации договорных матчей в стране. Об этом сообщает Globo.

34-летний Геррейро выступает за «Финнкурд» из пятого дивизиона чемпионата Финляндии. Три недели назад его также назначили главным тренером клуба.

Арест произошел после заключительного в сезоне матча «Финнкурда» против «Эспа/Ренат» (8:1). Геррейро забил семь мячей в этой встрече.

Сразу после финального свистка все выходы с поля были заблокированы, и около двадцати сотрудников местной полиции, многие из которых были в штатском, вышли на поле. Игроков «Финнкурда» заставили сесть на скамейку запасных для проверки документов, в то время как соперникам разрешили уйти.

В итоге Геррейро и два других бразильских игрока были задержаны, но последние — после проверки их мобильных телефонов — позже были освобождены.

За «Финнкурд» Геррейро выступает с мая 2024 года. С 2022 по 2023 год футболист также играл в Финляндии за «Пеймари Юнайтед».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Финляндия договорные матчи
Материалы по теме
«Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей
Спорт
РФС наказал пятерых игроков за договорные матчи в молодежном первенстве
Спорт
В Китае 43 человека получили пожизненную дисквалификацию за «договорняки»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Личный врач заявил, что сердце Трампа «на 14 лет моложе» его возраста Политика, 13:55
7 лет жизни в подарок: какие тренировки реально продлевают молодостьПодписка на РБК, 13:43
В Киеве нашли мертвым криптоблогера в Lamborghini Общество, 13:42
Джокович проиграл 204-й ракетке мира из Монако в полуфинале «Мастерс» Спорт, 13:32
Военный парад в Пхеньяне в честь 80-летия партии КНДР. Видео Политика, 13:20
В Финляндии футболиста арестовали после матча, где он забил семь голов Спорт, 13:18
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ Политика, 13:09
Столтенберг рассказал, как разочаровал Меркель Политика, 13:05
В УМВД подтвердили выход на свободу ижевского маньяка Общество, 12:59
Российские военные ударили по транспортным и энергетическим объектам ВСУ Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Daily Mail узнала о возможном переходе Неймара в «Интер Майами» Спорт, 12:50
Турция экстрадировала из ОАЭ наркобарона Дона Вито Общество, 12:31