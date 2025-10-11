В Финляндии футболиста арестовали после матча, где он забил семь голов
Бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по обвинению в организации договорных матчей в стране. Об этом сообщает Globo.
34-летний Геррейро выступает за «Финнкурд» из пятого дивизиона чемпионата Финляндии. Три недели назад его также назначили главным тренером клуба.
Арест произошел после заключительного в сезоне матча «Финнкурда» против «Эспа/Ренат» (8:1). Геррейро забил семь мячей в этой встрече.
Сразу после финального свистка все выходы с поля были заблокированы, и около двадцати сотрудников местной полиции, многие из которых были в штатском, вышли на поле. Игроков «Финнкурда» заставили сесть на скамейку запасных для проверки документов, в то время как соперникам разрешили уйти.
В итоге Геррейро и два других бразильских игрока были задержаны, но последние — после проверки их мобильных телефонов — позже были освобождены.
За «Финнкурд» Геррейро выступает с мая 2024 года. С 2022 по 2023 год футболист также играл в Финляндии за «Пеймари Юнайтед».
