В Финляндии футболиста арестовали после матча, где он забил семь голов

Бразилец Джонатан Геррейро, который выступает за «Финнкурд» из пятого дивизиона, подозревается в организации договорных матчей

Бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по обвинению в организации договорных матчей в стране. Об этом сообщает Globo.

34-летний Геррейро выступает за «Финнкурд» из пятого дивизиона чемпионата Финляндии. Три недели назад его также назначили главным тренером клуба.

Арест произошел после заключительного в сезоне матча «Финнкурда» против «Эспа/Ренат» (8:1). Геррейро забил семь мячей в этой встрече.

Сразу после финального свистка все выходы с поля были заблокированы, и около двадцати сотрудников местной полиции, многие из которых были в штатском, вышли на поле. Игроков «Финнкурда» заставили сесть на скамейку запасных для проверки документов, в то время как соперникам разрешили уйти.

В итоге Геррейро и два других бразильских игрока были задержаны, но последние — после проверки их мобильных телефонов — позже были освобождены.

За «Финнкурд» Геррейро выступает с мая 2024 года. С 2022 по 2023 год футболист также играл в Финляндии за «Пеймари Юнайтед».