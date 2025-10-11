Daily Mail узнала о возможном переходе Неймара в «Интер Майами»

Daily Mail: Неймар может перейти в «Интер Майами», воссоединившись с Месси

Трансфер может состояться после истечения контракта Неймара с «Сантосом» в конце года

Неймар (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

Клуб MLS «Интер Майами» рассматривает возможность подписать контракт с лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии Неймаром. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летний Неймар, который сейчас выступает за родной «Сантос», может воссоединиться в американском клубе со своими многолетними партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

У бразильца в конце года завершится контракт с «Сантосом».

Неймар играл в каталонском клубе в 2013–2017 годах, где два раза побеждал в чемпионате Испании, три раза — в Кубке Испании, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

На счету Неймара 79 голов в 128 матчах в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В «Интер Майами» сейчас еще выступают Жорди Альба и Серхио Бускетс, которые также много лет провели в составе «Барселоны», но они завершат карьеру в конце сезона MLS.