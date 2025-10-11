 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Daily Mail узнала о возможном переходе Неймара в «Интер Майами»

Daily Mail: Неймар может перейти в «Интер Майами», воссоединившись с Месси
Трансфер может состояться после истечения контракта Неймара с «Сантосом» в конце года
Неймар
Неймар (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

Клуб MLS «Интер Майами» рассматривает возможность подписать контракт с лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии Неймаром. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летний Неймар, который сейчас выступает за родной «Сантос», может воссоединиться в американском клубе со своими многолетними партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

У бразильца в конце года завершится контракт с «Сантосом».

Неймар играл в каталонском клубе в 2013–2017 годах, где два раза побеждал в чемпионате Испании, три раза — в Кубке Испании, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

На счету Неймара 79 голов в 128 матчах в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В «Интер Майами» сейчас еще выступают Жорди Альба и Серхио Бускетс, которые также много лет провели в составе «Барселоны», но они завершат карьеру в конце сезона MLS.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Интер Майами Лионель Месси Неймар
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
Неймар Сантос фото
Неймар Сантос
спортсмен, футболист
5 февраля 1992 года
Материалы по теме
Чемпион Европы Жорди Альба объявил о завершении карьеры
Спорт
Чемпион мира и Европы Бускетс объявил о завершении карьеры
Спорт
Месси стал вторым в истории MLS по числу голов и передач за сезон
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Личный врач заявил, что сердце Трампа «на 14 лет моложе» его возраста Политика, 13:55
7 лет жизни в подарок: какие тренировки реально продлевают молодостьПодписка на РБК, 13:43
В Киеве нашли мертвым криптоблогера в Lamborghini Общество, 13:42
Джокович проиграл 204-й ракетке мира из Монако в полуфинале «Мастерс» Спорт, 13:32
Военный парад в Пхеньяне в честь 80-летия партии КНДР. Видео Политика, 13:20
В Финляндии футболиста арестовали после матча, где он забил семь голов Спорт, 13:18
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ Политика, 13:09
Столтенберг рассказал, как разочаровал Меркель Политика, 13:05
В УМВД подтвердили выход на свободу ижевского маньяка Общество, 12:59
Российские военные ударили по транспортным и энергетическим объектам ВСУ Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Daily Mail узнала о возможном переходе Неймара в «Интер Майами» Спорт, 12:50
Турция экстрадировала из ОАЭ наркобарона Дона Вито Общество, 12:31