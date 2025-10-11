Daily Mail узнала о возможном переходе Неймара в «Интер Майами»
Клуб MLS «Интер Майами» рассматривает возможность подписать контракт с лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии Неймаром. Об этом сообщает Daily Mail.
33-летний Неймар, который сейчас выступает за родной «Сантос», может воссоединиться в американском клубе со своими многолетними партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
У бразильца в конце года завершится контракт с «Сантосом».
Неймар играл в каталонском клубе в 2013–2017 годах, где два раза побеждал в чемпионате Испании, три раза — в Кубке Испании, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
На счету Неймара 79 голов в 128 матчах в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
В «Интер Майами» сейчас еще выступают Жорди Альба и Серхио Бускетс, которые также много лет провели в составе «Барселоны», но они завершат карьеру в конце сезона MLS.
