Чемпион НХЛ поместил российского защитника в список травмированных

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов получил травму руки в матче с «Филадельфией»

Дмитрий Куликов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов помещен в список травмированных. Об этом сообщает Miami Herald.

34-летний Куликов получил травму в четверг в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:1). В середине второго периода защитник провел неудачный силовой прием и покинул лед, держась за запястье.

Из-за того, что Куликова поместили в список травмированных, он не сможет играть как минимум неделю.

Куликов вернулся во «Флориду», где начинался карьеру в НХЛ, летом 2023 года. С командой он выиграл два последних Кубка Стэнли.