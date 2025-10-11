Чемпион НХЛ поместил российского защитника в список травмированных
Российский защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов помещен в список травмированных. Об этом сообщает Miami Herald.
34-летний Куликов получил травму в четверг в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:1). В середине второго периода защитник провел неудачный силовой прием и покинул лед, держась за запястье.
Из-за того, что Куликова поместили в список травмированных, он не сможет играть как минимум неделю.
Куликов вернулся во «Флориду», где начинался карьеру в НХЛ, летом 2023 года. С командой он выиграл два последних Кубка Стэнли.
