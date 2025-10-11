 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Чемпион НХЛ поместил российского защитника в список травмированных

«Флорида» поместила российского защитника Куликова в список травмированных
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов получил травму руки в матче с «Филадельфией»
Дмитрий Куликов
Дмитрий Куликов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов помещен в список травмированных. Об этом сообщает Miami Herald.

34-летний Куликов получил травму в четверг в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:1). В середине второго периода защитник провел неудачный силовой прием и покинул лед, держась за запястье.

Из-за того, что Куликова поместили в список травмированных, он не сможет играть как минимум неделю.

Куликов вернулся во «Флориду», где начинался карьеру в НХЛ, летом 2023 года. С командой он выиграл два последних Кубка Стэнли.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Дмитрий Куликов
Материалы по теме
Сколько российских хоккеистов сыграет в текущем сезоне НХЛ
Спорт
Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ
Спорт
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли впервые за 910 дней сыграл в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Чемпион НХЛ поместил российского защитника в список травмированных Спорт, 10:54
Медведев передал Ким Чен Ыну письмо от Ким Ир Сена Сталину Политика, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Клебо заявил, что допуск российских лыжников сделает турниры интереснее Спорт, 10:41
В Белоруссии началась третья за год проверка войск на боеготовность Политика, 10:40
В Эстонии перекрыли дорогу, проходящую через российскую территорию Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:28
«Заноза в заднице» и «элегантный грубиян». Мемуары экс-генсека НАТО Политика, 10:19
Столтенберг рассказал, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице» Политика, 10:18
Мбаппе пропустит матч отбора ЧМ-2026 с Исландией из-за травмы Спорт, 10:15
Многозадачность забирает 40% времени. Как сохранять фокус в таком режимеПодписка на РБК, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Как и из чего будут строить первую в России ВСМПодписка на РБК, 10:00