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Украинского министра избрали в исполком WADA

Украинского министра Матвея Бедного избрали в исполком WADA
Кандидатура Бедного была единогласно выдвинута комитетом Европейского координационного совета по взаимодействию WADA

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный вошел в исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на период 2025–2027 годов в качестве представителя Европы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В исполком входят по одному представителю каждого из континентов. На данный момент Европу представляет бывший министр спорта Франции Роксана Марасинян.

Кандидатура Бедного была единогласно выдвинута комитетом Европейского координационного совета по взаимодействию WADA. 

Исполнительный комитет состоит из 16 человек. Туда также входят руководители WADA, представитель от спортсменов, а также руководители ведущих международных спортивных организаций.

Бедный возглавил министерство в ноября 2023 года, сменив Вадима Гутцайта.  Является трехкратным чемпионом Украины по бодибилдингу.

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