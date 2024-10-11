Россиянин после ухода из «Спартака» забросил шайбу в дебютном матче НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Юте» со счетом 4:5 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев шайбы забросили Энтони Дюклер (12), Бо Хорват (42), Жан-Габриэль Пажо (47) и Максим Цыплаков (58), в составе гостей — Лоусон Крауз (20-я минута), Баррет Хейтон (34), Дилан Гюнтер (48, 63), Джош Доун (59).
Две результативные передачи сделал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
Для 26-летнего Цыплакова матч с «Ютой» стал дебютным в НХЛ. Он перешел в «Айлендерс» из московского «Спартака», за который выступал с 2017 года.
«Юта» является дебютантом НХЛ. Команда одержала две победы в двух матчах. Клуб был создан на основе «Аризоны Койотс», выступавшей в НХЛ с 1996 года.
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