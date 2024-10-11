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Малкин первым среди россиян достиг отметки в 800 передач в НХЛ

Он отметился двумя передачами в матче с «Детройт Ред Уингз» (6:3)
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Mike Mulholland/Getty Images)

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин первым среди россиян достиг отметки в 800 голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он отметился двумя передачами в матче с «Детройт Ред Уингз» (6:3).

Вторым в списке лучших ассистентов среди россиян в НХЛ является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 697 передач. Первую тройку замыкает завершивший карьеру Сергей Федоров — 696.

Малкин дебютировал в НХЛ в 2006 году и всю североамериканскую карьеру провел в «Питтсбурге». 38-летний россиянин занимает 34-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ и третье среди действующих игроков — после одноклубника Сидни Кросби (1006) и нападающего «Детройта» Патрика Кейна (813), который ранее выступал за «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В истории «Питтсбурга» помимо Кросби только Марио Лемье набирал больше передач (1033).

Для Малкина игра с «Детройтом» стала 1147-й. Он находится в двух очках от отметки в 1300 и двух голах от отметки в 500.

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Евгений Малкин Александр Овечкин Питтсбург Пингвинз НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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