Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук умер в 36 лет
Известный белорусский бодибилдер и блогер Илья Ефимчук скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщил белорусский портал Onliner со ссылкой на жену спортсмена.
Анна Ефимчук рассказала, что мужу стало плохо 6 сентября. Она вызвала скорую, делала массаж сердца, пока медики не приехали. Спортсмена на вертолете увезли в больницу.
«Каждый день я проводила рядом, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — сообщила Анна Ефимчук.
Бодибилдер, который известен под прозвищем Голем, прославился тем, что делал жим лежа на 272 кг, приседания и становую тягу на 317 кг. Он рассказывал, что питается семь раз в день, а его ежедневный рацион рассчитан на 16,5 тыс. калорий.
Ранее в августе российский культурист и актер Евгений Мишин, двукратный участник одного из самых престижных конкурсов «Мистер Олимпия», скончался в США на 49-м году жизни.
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