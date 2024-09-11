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Воспитанник «Баварии» перешел в «Рубин»

«Рубин» объявил о переходе албанца Чуни из итальянского «Фрозиноне»
Албанский нападающий Марвин Чуни подписал с казанским клубом четырехлетний контракт. Последний сезон 23-летний форвард провел в итальянском «Фрозиноне»
Марвин Чуни
Марвин Чуни (Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»)

Албанский нападающий Марвин Чуни перешел из итальянского «Фрозиноне» в «Рубин». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.

23-летний Чуни подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года.

В составе «Фрозиноне» нападающий с лета 2023 года провел 27 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету одна игра в составе сборной Албании.

Чуни — воспитанник академии мюнхенской «Баварии». Ранее выступал за немецкие «Зонненхоф Гроссаспах», «Падерборн» и «Саарбрюккен».

По сведениям Transfermarkt, трансфер Чуни обошелся «Рубину» в €2 млн.

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