Воспитанник «Баварии» перешел в «Рубин»
Албанский нападающий Марвин Чуни перешел из итальянского «Фрозиноне» в «Рубин». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.
23-летний Чуни подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года.
В составе «Фрозиноне» нападающий с лета 2023 года провел 27 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету одна игра в составе сборной Албании.
Чуни — воспитанник академии мюнхенской «Баварии». Ранее выступал за немецкие «Зонненхоф Гроссаспах», «Падерборн» и «Саарбрюккен».
По сведениям Transfermarkt, трансфер Чуни обошелся «Рубину» в €2 млн.
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