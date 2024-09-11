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Ставшая мемом на ОИ австралийская брейкерша возглавила мировой рейтинг

Ставшая мемом на Олимпиаде австралийская брейкерша возглавила мировой рейтинг
Рэйчел Ганн не набрала в Париже ни одного очка, а в соцсетях ее высмеяли за странный танец. Тем не менее австралийка возглавила рейтинг WDSF из-за победы на чемпионате Океании-2023 и потому, что Игры-2024 в зачет не шли
Рэйчел Ганн
Рэйчел Ганн (Фото: Elsa / Getty Images)

Австралийка Рэйчел Ганн, которая стала героиней соцсетей после своего провального выступления на Олимпиаде в Париже в брейк-дансе, заняла первое место в новом рейтинге лучших брейкерш по версии Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).

Ганн в Париже проиграла все свои три баттла, собрав в сумме ноль очков (0-18, 0-18, 0-18). После этого ее высмеяли в соцсетях за довольно странный танец.

Первое место в рейтинге WDSF Ганн заняла благодаря победе на чемпионате Океании 2023 года, которая принесла ей 1000 очков. Она смогла опередить японку Рико Цухако, которая победила австралийку на Олимпиаде. Примечательно, что ни одна из медалисток в Париже не входит в топ-10 мирового рейтинга.

WDSF пояснила, что ее рейтинги обновляются на основе четырех лучших результатов каждого спортсмена за последние 12 месяцев. Там отметили, что олимпийские квалификационные соревнования в Шанхае и Будапеште, а также сами парижские Игры не учитывались в рейтинге из-за ограниченного числа участников. Кроме того, WDSF заявила, что мероприятия, которые традиционно дают рейтинговые очки, не проводились в этом году, чтобы позволить участникам полностью сосредоточиться на подготовке к Играм.

WDSF — руководящий орган в брейк-дансе и других видов танцевального спорта.

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