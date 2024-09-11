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Чемпиона мира из «Челси» лишили водительских прав в Великобритании

Чемпиона мира Энцо Фернандеса лишили водительских прав в Великобритании
Энцо Фернандес не сможет водить машину в течение полугода за два нарушения правил дорожного движения
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса лишили водительских прав в Великобритании сроком на полгода. Об этом сообщает Sky Sports.

Также 23-летний футболист был оштрафован на £3 тыс. ($3,9 тыс.).

Porsche Cayenne Фернандеса проехал на красный свет в городе Лланелли 28 ноября прошлого года, а также превысил скорость в Суонси 20 декабря.

При этом не было доказано, что Фернандес был водителем транспортного средства в обоих случаях. Дело в том, что аргентинец не ответил на запросы полиции по предоставлению информации о личности водителя.

Фернандес играл в составе сборной Аргентины на победном для нее чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим молодым футболистом турнира. В феврале 2023 года он перешел в «Челси» из «Бенфики» за €121 млн.

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Футбол Челси водительские права
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