Футболист сборной России перешел из «Ростова» в «Ахмат»
Полузащитник Даниил Уткин перешел в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Уткин уже выступал за «Ахмат» — в сезоне 2021/22 он забил девять голов в 28 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ). Тот сезон является самым успешным в карьере 24-летнего футболиста.
В составе «Ростова» Уткин играет с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
На счету Уткина есть два матча в составе сборной России.
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