Даниил Уткин перешел из «Ростова» в «Ахмат» на правах аренды

Футболист сборной России перешел из «Ростова» в «Ахмат»

Полузащитник Даниил Уткин вернулся в грозненский клуб, где в сезоне 2021/22 забил девять голов в РПЛ

Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»

Полузащитник Даниил Уткин перешел в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Уткин уже выступал за «Ахмат» — в сезоне 2021/22 он забил девять голов в 28 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ). Тот сезон является самым успешным в карьере 24-летнего футболиста.

В составе «Ростова» Уткин играет с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

На счету Уткина есть два матча в составе сборной России.