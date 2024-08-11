Волонтеры Олимпиады продают свою одежду по завышенным ценам

Волонтеры Олимпиады выкладывают на продажу официальную одежду соревнований в Париже, которая была им бесплатно предоставлена для работы. Легально ли продавать одежду и сколько стоит — в материале волонтера «РБК Спорт» из Парижа

Волонтеры (Фото: Makoto Takahashi / Global look press)

Во что одеты волонтеры

Корреспондент РБК Алина Кравчук, работавшая волонтером на Олимпиаде в Париже рассказала, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Париж перед началом Игр выдал волонтерам следующую одежду от партнера Олимпиады компании Decathlon:

4 комплекта футболок

2 пары брюк (превращаются в шорты)

1 поясную сумку

1 панамку

1 спортивную сумку

1 пара кроссовок

1 куртка (превращается из длинной в короткую, либо в жилетку)

4 пары носков

В официальном уставе волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр есть четкие указания относительно использования этой экипировки: в период проведения Игр ношение униформы обязательно при выполнении волонтерской работы.

Волонтеры продают одежду

Вещи были бесплатно предоставлены Олимпийским комитетом 45 000 волонтерам, отобранным из 300 000 человек, подавших заявки. Всего произведен один миллион предметов.

«Про продажу формы мне рассказала Паола из Бразилии — коллега по волонтерству. Она собиралась выставить три футболки и одну пару брюк, а остальное оставить себе. Сказала, что хочет вырученными деньгами отбить часть поездки. Брюки, по ее словам, она оценила в €150, каждую из футболок в €100», — рассказала Кравчук.

На Ebay уже очень много предложений на покупку разной одежды волонтеров на Олимпиаде. Цены абсолютно разные. Также РБК ознакомился и с другими площадками, которые продают тот или иной инвентарь волонтера. За панамку цены достигают €400, за футболку просят до €200 евро за футболку. Также можно увидеть оригинальные лоты — держатель для бейджа за €70.

Можно ли продавать одежду

В официальном уставе волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр также есть пункт, который запрещает ношение одежды вне работы. Человек, который не является волонтером и не находится на дежурстве, не имеет права носить эту одежду, которая является собственностью Парижа 2024. После Олимпиады город имеет право подарить волонтеру одежду. Однако относительно перепродажи этих вещей в регламенте ничего не указано.

Несмотря на большой спрос на одежду волонтеров, в Decathlon заявили, что не собираются продавать ни один элемент этой формы. «Эта униформа служит прежде всего для того, чтобы четко различать волонтеров на объектах, людей не следует путать с волонтерами», — сказали в компании.

В Decathlon отметили, что те же самые товары доступны в магазинах, в частности, популярная модель панамы бренда Quechua, продается в магазине за €14, но, конечно, без дизайна и цветов нарядов Парижа 2024 года.