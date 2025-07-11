Новичок РПЛ объявил о переходе футболиста «Локомотива»
Полузащитник московского «Локомотива» Николай Титков перешел в «Балтику». Об этом сообщается на сайте калининградского клуба.
24-летний футболист подписал контракт до июня 2028 года.
В прошлом сезоне Титков играл за «Балтику» на правах аренды, провел 22 встречи, в которых отличился пятью голами и четырьмя результативными передачами. «Балтика» выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ.
«Локомотив» оставил за собой право на получение бонусов со следующей продажи Титкова.
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