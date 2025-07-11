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Спорт ,  
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Новичок РПЛ объявил о переходе футболиста «Локомотива»

«Балтика» объявила о переходе полузащитника Титкова из «Локомотива»
Полузащитник Николай Титков подписал с калининградским клубом контракт до лета 2028 года
Николай Титков
Николай Титков (Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Полузащитник московского «Локомотива» Николай Титков перешел в «Балтику». Об этом сообщается на сайте калининградского клуба.

24-летний футболист подписал контракт до июня 2028 года.

В прошлом сезоне Титков играл за «Балтику» на правах аренды, провел 22 встречи, в которых отличился пятью голами и четырьмя результативными передачами. «Балтика» выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ.

«Локомотив» оставил за собой право на получение бонусов со следующей продажи Титкова.

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Футбол ФК Балтика ФК Локомотив Москва
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