Новичок РПЛ объявил о переходе футболиста «Локомотива»

«Балтика» объявила о переходе полузащитника Титкова из «Локомотива»

Полузащитник Николай Титков подписал с калининградским клубом контракт до лета 2028 года

Николай Титков (Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Полузащитник московского «Локомотива» Николай Титков перешел в «Балтику». Об этом сообщается на сайте калининградского клуба.

24-летний футболист подписал контракт до июня 2028 года.

В прошлом сезоне Титков играл за «Балтику» на правах аренды, провел 22 встречи, в которых отличился пятью голами и четырьмя результативными передачами. «Балтика» выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ.

«Локомотив» оставил за собой право на получение бонусов со следующей продажи Титкова.