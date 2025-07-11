Бывший баскетболист ЦСКА стал спортивным директором «Зенита»
Словенец Сани Бечирович назначен спортивным директором баскетбольного «Зенита». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.
44-летний Бечирович подписал трехлетний контракт.
Бечирович играл за сборные Словении всех возрастов и ведущие европейские клубы, включая московский ЦСКА (2011 год), итальянские «Виртус», «Олимпию» и «Бенеттон», а также греческий «Панатинаикос», с которым выиграл Евролигу в сезоне 2006/07.
После завершения карьеры игрока в 2015 году Бечирович был начальником команды и помощником генерального директора в «Панатинаикосе», занимал пост спортивного директора словенского клуба «Цедевита-Олимпия».
В 2023 году Бечирович вернулся в «Панатинаикос» в роли спортивного директора. Уже в его дебютном сезоне греческий клуб выиграл Евролигу, впервые с 2011 года. Кроме того, команда завоевала золото чемпионата Греции (2023/24) и выиграла национальный Кубок (2024/25). Покинул греческий клуб Бечирович в июне.
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