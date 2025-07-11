Гинер не посетил собрание, где решился вопрос о будущем «Оренбурга» в РПЛ

Во время общения с журналистами после Бюро исполкома РФС генсек организации Максим Митрофанов заявил, что за включение «Оренбурга» в состав команд РПЛ на сезон проголосовали единогласно

Евгений Гинер (Фото: Dmitry Golubovich / Global look press)

Президент ЦСКА Евгений Гинер не присутствовал на Бюро исполкома РФС, в котором решался вопрос о том, кто будет участвовать в сезоне 2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом «РБК Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил один из участников встречи.

Во время общения с журналистами после Бюро исполкома РФС генсек организации Максим Митрофанов заявил, что за включение «Оренбурга» в состав команд РПЛ на сезон проголосовали единогласно. Он подчеркнул, что на собрании были семь из восьми делегатов. Митрофанов отметил, что последний находится в отпуске. Источники «РБК Спорт» сообщили, что это был Гинер.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в ЦСКА И РФС.

Бюро состоит из следующих членов: Глава РФС Алексндар Дюков, Никита Симонян — первый вице‑президент РФС, глава РПЛ Александр Алаев, вице-президенты — Александр Бельский, Денис Соловьев, Игорь Каменской, Евгений Гинер и Полина Юмашева.

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо». А сегодня «Оренбург», который в прошлом сезоне занял предпоследнее, 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу, вернули в РПЛ.

Спонсором «Оренбурга» является дочерняя компания «Газпрома» «Газпром добыча Оренбург». «Газпром» является спонсором «Зенита» с 2005 года