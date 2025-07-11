В РФС предложили «алюминевые шапочки» увидевшим заговор в РПЛ

Митрофанов добавил, что РФС выступает за то, чтобы никто не мог оказывать противоправное влияние на результаты матчей

Максим Митрофанов (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов посоветовал алюминиевые шапочки людям, которые высказывают конспирологическую теорию о том, что «Оренбург» включили в состав клубов РПЛ на сезон ради «Зенита».

Митрофанов прокомментировал предположение, что возвращение «Оренбурга» делается для «Зенита», ответив, что не является сторонником подобных теорий: «Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора».

Митрофанов добавил, что РФС выступает за то, чтобы никто не мог оказывать противоправное влияние на результаты матчей. «Если по каким-либо матчам возникнут вопросы, например в части судейства, то есть Экспертно-судейская комиссия, куда клубы, а с нового сезона и глава РПЛ, могут обратиться», — добавил он.

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо». А сегодня «Оренбург», который в прошлом сезоне занял предпоследнее, 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу, вернули в РПЛ.

Спонсором «Оренбурга» является дочерняя компания «Газпрома» «Газпром добыча Оренбург». «Газпром» является спонсором «Зенита» с 2005 года.