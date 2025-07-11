«Арсенал» договорился о рекордном в истории женского футбола трансфере
Лондонский «Арсенал» договорился о переходе из «Ливерпуля» канадки Оливии Смит за рекордную в истории женского футбола сумму. Об этом сообщает Sky Sports.
«Арсенал» заплатит за 20-летнюю нападающую £1 млн.
Предыдущий рекорд был установлен «Челси» в январе — лондонский клуб заплатил £890 тыс. «Сан-Диего Уэйв» за переход американки Наоми Гирмы.
Смит в прошлом сезоне провела 20 матчей за «Ливерпуль» в чемпионате Англии, забив семь голов.
Прошлым летом «Ливерпуль» купил Смит у лиссабонского «Спортинга» за £210 тыс.
На счету Смит 18 матчей за сборную Канады, за которую она дебютировала еще в 2019 году в возрасте 15 лет и 94 дней (это рекорд в истории национальной команды).
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